FOTO: Córdoba: grave estado de un hombre tras pelea de tránsito en la Ruta 19

En la provincia de Córdoba, un hombre se encuentra en estado crítico después de participar en una pelea de tránsito en la Ruta 19. La víctima presenta un traumatismo de cráneo con fractura y ha sido trasladado al Hospital Córdoba, donde se encuentra internado en terapia intensiva.

El incidente ocurrió en el tramo entre Semillería y Astori, donde los dos conductores, que viajaban con sus hijos menores, comenzaron a discutir por una maniobra de tránsito que generó el conflicto. La situación escaló rápidamente, resultando en que Maximiliano Ceballos, de 32 años, quedara inconsciente en el suelo.

El hijo de Ceballos, de tan solo 8 años, fue quien alertó a su abuela sobre lo sucedido, lo que llevó a un operativo policial inmediato. La gravedad del estado de salud del conductor herido fue confirmada en el lugar.

El otro conductor implicado, identificado como Julio Astrada, de 26 años, fue detenido por la Policía en el lugar de los hechos. La cuñada de Ceballos, Laura, compartió su angustia con el medio El DoceTv, explicando que la información que tienen proviene de su sobrino: "Lo que sabemos es por mi sobrino que nos dijo: 'El papi se largó a pelear con ese nene'".

En el relato de Laura, se refirió al "nene" como el otro conductor y añadió que su sobrino mencionó: "Cuando el papi se cayó al piso, le pegó en la cabeza". La situación ha llevado a la Justicia a investigar las causas que provocaron la pelea y los detalles del enfrentamiento entre ambos conductores.