Panamá enfrenta otro sismo de magnitud 6,3: tres puertos cerrados pero el Canal sigue operativo
Las autoridades panameñas continúan evaluando los daños y brindando asistencia tras el sismo del viernes. Tres puertos permanecen cerrados, pero el Canal de Panamá opera con normalidad.
FOTO: La ciudadanía ganó las calles con la esperanza de resguardarse.
Buenos Aires, 13 de octubre (NA) — Panamá sufrió recientemente un sismo de magnitud 6,3 en la escala de Richter, con epicentro ubicado a 32 kilómetros al suroeste de Soná, en la provincia de Veraguas. Esta información fue confirmada por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.
Este movimiento telúrico ocurrió apenas tres días después de otro sismo de magnitud 7,5, que causó daños significativos en viviendas, escuelas, hospitales e infraestructura pública en varias provincias y comarcas del país.
Las autoridades panameñas han mantenido las labores de evaluación de daños y asistencia a las personas afectadas por el sismo reciente, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.
Continuidad del sistema marítimo, portuario y logístico
El sistema marítimo, portuario y logístico de Panamá sigue funcionando, aunque se han implementado ajustes temporales y restricciones preventivas en algunas instalaciones tras el sismo de magnitud 7,5. Funcionarios y expertos informaron sobre la situación en entrevistas con Xinhua.
Jonathan Guerini, jefe del Departamento de Operaciones Portuarias de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), indicó que de los 23 puertos bajo la administración de la entidad, tres están cerrados temporalmente debido a daños en sus infraestructuras. Estos son los puertos Vidal y Mutis en la provincia de Veraguas, y el puerto Almirante en Bocas del Toro.
En lo que respecta a las terminales concesionadas para el movimiento de contenedores, Guerini destacó que todas han reanudado operaciones desde el sábado. Entre estas se encuentran los puertos de Balboa, en la capital panameña, y Cristóbal, en la provincia de Colón.
“El sistema logístico panameño y el sistema portuario se han mantenido operativos. El Ferrocarril de Panamá ha continuado funcionando, y toda la cadena logística se ha tratado de mantener activa y operativa, salvo durante el lapso del viernes, cuando se produjeron paralizaciones momentáneas”, puntualizó.
Por su parte, Erick Guerra, director ejecutivo de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), afirmó que el sistema marítimo, portuario y logístico se mantiene operativo, “aunque persisten ajustes temporales y restricciones preventivas en algunas instalaciones”.
“Las principales terminales comerciales han restablecido progresivamente sus actividades tras aplicar protocolos de seguridad, realizar inspecciones y adoptar los ajustes operativos necesarios. Esto ha permitido preservar el movimiento de mercancías y la conectividad logística del país”, añadió el director de la Cámara.
En relación a las pérdidas materiales, Guerra indicó que, hasta el momento, no se han recibido reportes de “daños significativos en las principales terminales portuarias comerciales ni en las empresas de servicios marítimos auxiliares que comprometan la continuidad de las operaciones del sector”.
Además, la Zona Libre de Colón, uno de los principales centros de distribución de mercancías en América Latina y el Caribe, comunicó que sus instalaciones continúan operativas, mientras que las empresas afectadas llevan a cabo evaluaciones de daños.
Finalmente, la Autoridad del Canal de Panamá informó que sus operaciones siguen con normalidad tras el sismo, según el último comunicado emitido a los medios de comunicación.
Agencia NA
[Fuente: Noticias Argentinas]