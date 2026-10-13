Panamá enfrenta otro sismo de magnitud 6,3: tres puertos cerrados pero el Canal sigue operativo

Buenos Aires, 13 de octubre (NA) — Panamá sufrió recientemente un sismo de magnitud 6,3 en la escala de Richter, con epicentro ubicado a 32 kilómetros al suroeste de Soná, en la provincia de Veraguas. Esta información fue confirmada por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Este movimiento telúrico ocurrió apenas tres días después de otro sismo de magnitud 7,5, que causó daños significativos en viviendas, escuelas, hospitales e infraestructura pública en varias provincias y comarcas del país.

Las autoridades panameñas han mantenido las labores de evaluación de daños y asistencia a las personas afectadas por el sismo reciente, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.