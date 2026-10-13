China lanza sanciones a ministros de Paraguay y Belice por su postura sobre Taiwán

Buenos Aires, 13 septiembre (NA) —Estados Unidos debe adherirse al principio de una sola China y a los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos, manejar la cuestión de Taiwán de forma prudente y tomar medidas concretas para salvaguardar las relaciones generales entre ambas naciones, así como la paz y la estabilidad en la región, señaló una vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La portavoz Mao Ning lo expresó en una conferencia de prensa regular después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos comentara la semana pasada que las actividades marítimas de China frente a la costa oriental de Taiwán son "profundamente desestabilizadoras".

"China ha dejado clara su posición sobre esto en múltiples ocasiones", sostuvo Mao y comprobó la Agencia Noticias Argentinas.

Agregó que China tiene una zona económica exclusiva y una plataforma continental en las aguas al este de la isla de Taiwán, según Xinhua.

"Es algo que entra plenamente dentro de los derechos soberanos y la jurisdicción de China, por lo que es legítimo, legal e irreprochable que China lleve a cabo actividades en estas aguas", destacó.

Enseguida, enfatizó: "La parte que instiga problemas y altera la estabilidad en esta zona marítima nunca ha sido la parte china".

Comentó quela cuestión de Taiwán es un asunto interno de China que no admite ninguna interferencia externa.

Contramedidas contra funcionarios de Belice y Paraguay

En respuesta a las erróneas acciones de dos funcionarios de Belice y Paraguay sobre asuntos relacionados con China, el país anunció contramedidas como una acción de advertencia y disuasión de acuerdo con la Ley contra las Sanciones Extranjeras de la República Popular China, dio a conocer luego Mao Ning en su conferencia de prensa diaria.

El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó en su página web la decisión de tomar contramedidas dirigidas al ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación de Paraguay, Gustavo Emigdio Villate Samaniego, y al ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Belice, Francis Fonseca.

Al señalar que la cuestión de Taiwán es un asunto importante de principios relativo a la soberanía y la reunificación nacional de China, que se encuentra en el núcleo de los intereses fundamentales de Pekín, Mao indicó que ciertos políticos de Paraguay y Belice sirven voluntariamente como piezas de ajedrez de las autoridades del Partido Progresista Democrático de la isla en su búsqueda de la independencia mediante la solicitud de apoyo externo.

"Sus visitas a Taiwán y la recepción de fuerzas separatistas proclives a la ‘independencia de Taiwán’ en sus países constituyen una severa interferencia en los asuntos internos de China. También atacaron y difamaron a China al propagar desinformación sobre el ‘ciberataque chino’, teniendo repercusiones atroces en el mundo", indicó Mao.

Ella manifestó además que, respecto a los simpatizantes incondicionales de las fuerzas separatistas proclives a la "independencia de Taiwán", China tomará todas las medidas punitivas necesarias para salvaguardar con firmeza la soberanía nacional y la integridad territorial.

"Instamos a los pocos países que aún mantienen las denominadas ‘relaciones diplomáticas’ con la región china de Taiwán a que eviten ser manipulados y utilizados reiteradamente por las fuerzas separatistas proclives a su ‘independencia'", expresó Mao.

Y añadió que apostar por la “independencia de Taiwán” no tiene futuro, y solamente les costará oportunidades de desarrollo y los conducirá al aislamiento internacional.