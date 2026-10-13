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Internaron al papa León XIV para operarse del nódulo pulmonar en Roma

La cirugía se llevará a cabo en el Hospital Policlínico Gemelli. El pontífice manifestó su expectativa en poder mantener con normalidad su viaje a Sudamérica en noviembre, pero resta esperar su evolución.

13/10/2026 | 08:41Redacción Cadena 3

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El Papa saluda mientras ingresa al Policlínico Gemelli (Foto: Vatican Media)

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  1.

    Audio. El Papa León XIV se somete a operación en el Sanatorio Gemelli, sin alterar agenda en América Latina

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El Papa León XIV ha ingresado este martes al Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma para la operación de un nódulo en el pulmón, como él mismo lo había anunciado el domingo pasado luego del rezo del Ángelus.

La Sala de Prensa de la Santa Sede comunicó: "Esta tarde (hora local) será operado de un nódulo pulmonar por el equipo médico de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora".

Aunque se han brindado pocos detalles sobre el procedimiento, se espera que la intervención sea realizada por un equipo de médicos especializados en el área.

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El Hospital Policlínico Gemelli es un prestigioso centro médico en Italia, conocido por su atención de calidad y su capacidad para llevar a cabo procedimientos complejos. La operación se llevará a cabo en un ambiente controlado, con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del Papa.

Esta noticia ha generado gran interés en el ámbito internacional, dado el impacto que tiene el estado de salud del líder de la Iglesia Católica.

Los seguidores del Papa y la comunidad católica en general están a la espera de actualizaciones sobre su condición tras la cirugía.

El pontífice le confirmó al arzobispo de San Juan, Jorge Eduardo Lozano, con quien se reunió este lunes, su intención de visitar Argentina en noviembre tras la operación, pero restará esperar su evolución.

Lectura rápida

¿Qué se va a realizar?
El Papa León XIV será operado para extirpar un nódulo en un pulmón.

¿Dónde se llevará a cabo la cirugía?
La operación se realizará en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma.

¿Cuándo será la operación?
La cirugía está programada para este martes.

¿Quién lo operará?
Un equipo de médicos especializados del hospital se encargará del procedimiento.

¿Cuál es la importancia de esta intervención?
Es crucial para la salud del Papa y genera interés mundial en su estado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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