Los nuevos chats que complican a Cerimedo en Bolivia: "La eliminamos ya o estamos jodidos"

FOTO: Los nuevos chats que complican a Cerimedo en Bolivia.

La investigación contra Fernando Cerimedo por el presunto intento de femicidio de su expareja, Nadia Beller, sumó nuevos elementos en las últimas horas con la aparición de copias de conversaciones que ahora son analizadas por la Justicia boliviana.

Cerimedo permanece detenido en Bolivia y está siendo investigado como presunto autor intelectual del ataque contra Beller, quien sobrevivió luego de recibir tres disparos frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra.

Entre los mensajes incorporados al expediente aparece una conversación que menciona directamente a una mujer llamada Nadia y contiene una frase que podría ser relevante para la investigación: “O la eliminamos ya o estamos jodidos. ¿Conocés a alguien que pueda hacer el trabajo?”

El contenido forma parte de las copias obtenidas de un teléfono celular secuestrado durante la causa. Sin embargo, todavía debe ser sometido a pericias forenses para determinar si el mensaje es auténtico, quién lo escribió y recibió, y si la persona mencionada corresponde efectivamente a Beller.

Por ese motivo, la hipótesis de que el ataque haya sido planificado y la eventual responsabilidad penal de Cerimedo continúan bajo investigación.

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Otros chats entre Cerimedo y Beller

El expediente también contiene intercambios entre Cerimedo y Beller que reflejan un conflicto entre ambos previo al ataque.

En uno de los mensajes, Beller habría enviado un contenido efímero y Cerimedo respondió con advertencias sobre una eventual publicación.

“Ni se te ocurra Nadia. Ni se te ocurra hacer huevadas. Vos publicás eso y me arruinás la vida”, se lee en una de las conversaciones.

En el mismo intercambio, el consultor agregó: “Me pego un corchazo, no me interesa nada”.

Beller respondió que no permitiría que volviera a manipularla y afirmó: “Yo no tengo por qué cuidarte. No después de cómo sos vos conmigo”.

Otro de los mensajes bajo análisis contiene una referencia a los hijos que ambos tienen y a las consecuencias que, según Cerimedo, podría generar la difusión de determinada información: “Vas a cagarle la vida a todos, a tu hija, a nuestro hijo, a todos”.

La Justicia deberá establecer el contexto en el que se produjeron esas conversaciones y si tienen alguna relación con el ataque investigado.

El ataque contra Nadia Beller

Beller fue atacada a tiros cuando salía de un hotel en Santa Cruz de la Sierra. La mujer sobrevivió tras recibir tres disparos.

Los dos presuntos autores materiales del ataque continúan prófugos. La investigación busca establecer si existieron contactos previos entre ellos y Cerimedo y cuál habría sido, eventualmente, la participación del consultor argentino.

Cerimedo evitó responder preguntas de los periodistas al llegar este jueves al tribunal boliviano. Visiblemente conmocionado y entre lágrimas, solamente expresó: “Quiero ver a mis hijos”.

El vínculo de Cerimedo con el Gobierno boliviano

El caso también tuvo repercusiones políticas en Bolivia debido al vínculo que Cerimedo mantenía con el presidente Rodrigo Paz.

El Gobierno boliviano reconoció que el argentino colaboraba en tareas relacionadas con la comunicación digital, aunque aclaró que no ocupaba un cargo formal dentro de la administración.

Mientras Cerimedo permanece detenido, la Fiscalía continúa con las pericias sobre los dispositivos secuestrados y con la recolección de pruebas para determinar el alcance de la participación de cada uno de los involucrados en el ataque contra Beller.

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