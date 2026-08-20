FOTO: "El único país donde culpan a las víctimas": la hija de Sergio Denis tras el fallo judicial.

Bárbara Hoffman, hija del cantante Sergio Denis, expresó su descontento ante el fallo que niega la indemnización por la caída que, un año después, llevó al fallecimiento del músico. El tribunal determinó que "la culpa" recayó en el propio artista.

El fallo, firmado por las vocales María Florencia Casas y Juan Ricardo Acosta, argumentó que el cantautor caminaba de espaldas y no verificó el límite del escenario, lo que derivó en la atribución de responsabilidad a la "víctima" o "autopuesta en peligro", sin implicar a terceros en el incidente.

Ante esta situación, los jueces consideraron que no había base para que los familiares presentaran su solicitud de indemnización y desestimaron el reclamo económico, indicando que además deberán asumir los costos del juicio.

En respuesta al fallo, Hoffman utilizó sus redes sociales para manifestar su descontento: "Argentina, el único país donde las víctimas terminan siendo culpabilizadas. Lamentable nuestra justicia".

En otro mensaje, Bárbara agradeció el apoyo de los medios y pidió comprensión por su situación: "No voy a hablar ahora, no puedo contestar tampoco. Sepan entender. Cuando pueda lo haré, mientras tanto pido que sepan comprender y apago el teléfono porque es imposible. El tiempo es el mejor juez y Dios todo lo ve".

Sus publicaciones fueron acompañadas por dos canciones del artista: "Conclusiones", que aborda las dualidades de la vida, y "Un camino a Dios", que invita a la reflexión espiritual.

Agencia NA