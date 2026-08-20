Silvina Escudero reclama su protagonismo en el icónico monólogo de Moria Casán

FOTO: Silvina Escudero se adjudicó parte del protagonismo de uno de los monólogos más reconocidos de Moria.

Buenos Aires, 20 de agosto (NA) -- El fenómeno en torno a la serie biográfica de Moria Casán ha generado acontecimientos inesperados. La producción, que ha alcanzado 1.6 millones de visualizaciones y se posiciona entre las diez series en idioma no inglés más vistas a nivel mundial, ha llevado a que Silvina Escudero se adjudique una parte significativa del protagonismo en uno de los monólogos más emblemáticos de la "Lengua Karateka".

Este episodio remite a un cruce entre ambas figuras que tuvo lugar hace casi 20 años, cuando la bailarina participaba en el reality de la televisión nacional. Escudero expresó: "Siempre fui bravísima y lo sigo siendo. Me escribieron de la serie, contesté y me clavaron el visto hace algunos meses. Por supuesto que me molesta". En esta línea, recordó que "fue un momento re triste".

A pesar de esto, el presentador Mariano Iúdica subrayó que el cruce propició uno de los monólogos más reconocidos de La One. Sin embargo, Escudero no perdió la oportunidad de enfatizar que también fue un descargo icónico propio: "De Moria y de Silvina Escudero. No es de Moria, es de Escudero Silvina, que estoy yo, ahí (sic)". Hizo referencia a sí misma en tercera persona.

El conductor insistió en que "Moria quedó para siempre", a lo que Escudero respondió: "Y Silvina también porque está hablando de mí, es un momento de mi vida". Añadió: "Esto fue hace 18 años. Volví a trabajar con Moria y es re buena compañera. En mi adultez, laburé un montón con ella, me llevo muy bien con Moria".

El conflicto se remonta al lunes 21 de noviembre de 2011, en un episodio de Bailando por un Sueño, donde Marcelo Tinelli fomentaba los cruces, buscando elevar el rating. En medio del caos, Escudero se dirigió a Moria y a Aníbal Pachano: "Me parece que vos, Aníbal, y vos, Moria, son dos irrespetuosos al dirigirse a mi vida".

Su comentario, cargado de emoción, llevó a que la diva respondiera con su característico estilo: "No me vengas a dar lecciones de moral y no me vengas a decir que soy una irrespetuosa, atrevida". Los abucheos del público dieron lugar a una nueva frase memorable: "El decorado se calla, atrevidos, mal educados. Y si estoy hablando, no me interrumpen".

"No me vas a decir irrespetuosa vos, porque yo no te estoy ofendiendo. A mí vos no me decís irrespetuosa. Tené cuidado y respetáme vos. Respetá a una persona mayor. No seas atrevida. Me tiene harta con esos humos", continuó Casán, mostrando su estilo directo y contundente.

Con su habitual verborragia, Moria agregó: "No me van a dar lecciones de moral acá, por favor. ¿Haciéndote el apóstol de qué? ¿De la buena ética? Déjate de joder". Escudero intentó introducir una frase con un simple "siempre te admiré".

"No me interesa que me admires ni lo que me digas. Estamos en un jurado. No me interesa. No me des ningún halago. No te lo creo".

Agencia NA