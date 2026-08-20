Benjamín Vicuña anuncia su salida de 'Secreto en la montaña': ¿quién tomará su lugar?

Buenos Aires, 20 de agosto (NA) -- En medio de la controversia generada por las declaraciones de Mauro Icardi en redes sociales, el actor Benjamín Vicuña ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su despedida del personaje Jack Twist en la obra Secreto en la montaña, que se presenta en la calle Corrientes.

El actor chileno compartió la noticia a través de sus historias de Instagram, explicando que esta decisión había sido acordada antes del inicio del proyecto. A pesar de su salida, Vicuña precisó que permanecerá en el escenario por al menos seis semanas más.

En seis semanas me despido de Secreto en la montaña para cumplir con proyectos cinematográficos con Álex de la Iglesia y Matías Bize, pactados antes de empezar la obra, manifestó Vicuña. Sin embargo, aseguró que su salida no implica que la obra deje de presentarse: Pero la obra sigue.

El actor destacó la experiencia vivida junto a Esteban Lamothe en este proyecto, que aborda un romance prohibido: Han sido meses increíbles, de mucho amor, debate y de tocar almas, expresó.

Vicuña había reflexionado anteriormente sobre su papel en la obra, mencionando: Lo hacemos con mucho respeto y con mucha dignidad. Son dos tipos que se enamoran en la montaña y que tienen que luchar después por ese amor contra una sociedad extremadamente conservadora, con elementos homofóbicos muy marcados. Es ahí donde nace este amor realmente potente y duradero, compartió en una entrevista.

¿Quién tomará el lugar de Benjamín Vicuña?

De acuerdo con la información proporcionada por la periodista de espectáculos Maru Leone, la producción de la obra estaría considerando un nuevo actor para reemplazar a Vicuña, aunque aún no hay confirmaciones al respecto. Uno de los nombres que se barajan es el de Luciano Castro.

La obra sigue con Lamothe, pero me dicen que la producción y el director están interesados en que Luciano Castro ocupe el lugar de Benjamín Vicuña, reveló Leone en El Observador.

La Agencia Noticias Argentinas se comunicó con el equipo de prensa de la obra, quienes negaron que Castro haya sido confirmado como el nuevo Jack Twist: "Son especulaciones, pero por el momento no hay nada cerrado", aclararon.