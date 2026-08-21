Un exRacing habló sobre su adicción al juego: "Perdí todo, mi familia está destrozada"

El futbolista Jonathan Gómez, de 36 años, habló públicamente sobre la ludopatía que atraviesa y reveló las consecuencias que tuvo su adicción al juego en su vida personal, familiar y profesional. El mediocampista reconoció que debe 50.000 dólares por apuestas realizadas en una plataforma clandestina y admitió que no sabe si podrá volver a jugar al fútbol profesional.

“Perdí todo. Yo hoy perdí todo. Estoy en un proceso con mi familia en el cual está casi destrozada”, expresó en una entrevista con el periodista Roberto Caferra, en el programa Radiópolis, de Radio 2 de Rosario.

Gómez aseguró que lleva cuatro meses sin apostar, que se encuentra medicado y bajo seguimiento profesional mientras intenta recuperarse de una adicción que, según describió, comenzó a afectar su comportamiento y sus relaciones personales.

“No sé si voy a poder volver a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta”, reconoció.

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?? "Perdí todo"



El futbolista Jonathan Gómez, ex @RosarioCentral, contó en diálogo con @robertocaferra que su ludopatía lo llevó a tener conflictos familiares y laborales. Además, denunció que el fiscal desestimó su caso por extorsiones.



Fuente: Marga TV pic.twitter.com/jHlTNbgA63 — Corta Rosario (@CortaRosario) August 20, 2026

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“Esto es una droga”

El futbolista explicó que comenzó a identificar su problema alrededor de 2020, cuando regresó de Brasil y se incorporó a Argentinos Juniors. Allí empezó a apostar en plataformas de juegos online.

Con el tiempo, la actividad dejó de ser algo ocasional y comenzó a modificar distintos aspectos de su vida.

“Te distrae, no solamente en tu trabajo, sino en el día a día, te cambia el humor, te cambia tu personalidad”, relató.

Gómez contó que personas de su entorno comenzaron a advertir cambios en su comportamiento, aunque él no lograba reconocer lo que estaba sucediendo.

“Me decían: ‘Che, Jony, vos no estabas’. Y yo no me daba cuenta o me escondía”, explicó.

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También recordó las conversaciones con su esposa, quien le preguntaba qué le ocurría debido a sus constantes cambios de humor.

El exjugador de Racing fue contundente al describir la naturaleza de la adicción: “Esto es una droga. Quiero que lo tengan claro también: es como una droga”.

Según explicó, una de las dificultades para detectar la ludopatía es que puede desarrollarse de manera silenciosa.

“Yo hoy puedo estar hablando con vos y puedo tener el teléfono en la mano y vos no te vas a dar cuenta de que estoy jugando”, sostuvo.

Una deuda que terminó en una denuncia

El caso de Gómez también llegó a la Justicia. El futbolista había denunciado haber sido extorsionado para firmar cuatro pagarés por una deuda de 505.000 dólares, originada, según su presentación, en apuestas realizadas en una plataforma clandestina.

La deuda inicial habría sido de unos 50.000 dólares, pero el conflicto derivó en una cifra diez veces superior.

Según la denuncia, Gómez fue intimidado por personas que reclamaban el pago de esa suma. Como consecuencia del conflicto, se produjeron embargos sobre una vivienda, un departamento, un automóvil y sus cuentas bancarias.

Sin embargo, el fiscal Aquiles Balbis resolvió desestimar la denuncia por extorsión al considerar que no existían elementos suficientes para avanzar con la investigación.

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Gómez cuestionó esa decisión y afirmó que el fiscal “nunca tuvo la intención ni siquiera de escucharme”.

“La ludopatía no te deja escuchar”

Durante la entrevista, el futbolista también explicó por qué durante mucho tiempo no pudo aceptar las advertencias de las personas que intentaban ayudarlo.

“La ludopatía no te deja escuchar. Es algo que no te deja pensar, no te deja reaccionar, te pueden decir lo que sea”, afirmó.

Según relató, atravesó diferentes etapas en las que intentaba abandonar el juego, pero volvía a apostar ante determinadas situaciones. Los momentos de quiebre aparecían cuando su esposa descubría lo que ocurría, cuando alguien cercano tomaba conocimiento o cuando una nueva deuda lo dejaba sin alternativas.

El mayor impacto, sin embargo, fue familiar.

“Perder a mi familia. Ahora cuando voy a ver a mis nenes y mis nenes lloran y me dicen: ‘¿Por qué papá se va?’. Eso fue lo más doloroso”, contó.

Gómez aseguró que actualmente intenta reconstruir esos vínculos y recuperar la confianza de las personas que estuvieron a su lado.

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Un futuro incierto en el fútbol

La situación también puso en duda la continuidad de su carrera profesional.

Gómez tiene una extensa trayectoria que comenzó en Rosario Central en 2008 y que incluyó pasos por Banfield, Arsenal, Atlético Tucumán, Argentinos Juniors y Racing, además de experiencias en España, Colombia, Arabia Saudita y Brasil.

Con la Academia consiguió, entre otros títulos, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional en 2022 y 2023. En total, acumula más de 300 partidos oficiales y más de 30 goles.

En junio de 2025 firmó con Sarmiento de Junín un contrato hasta fines de 2026. Sin embargo, su última participación fue el 3 de mayo, cuando disputó los 90 minutos en la derrota por 4-0 frente a Belgrano.

Desde entonces no volvió a jugar oficialmente.

A esa incertidumbre deportiva se suma ahora el proceso personal que atraviesa para superar su adicción.

“Lo voy a revertir”

Pese al panorama, Gómez se mostró decidido a recuperar su vida y reparar el daño provocado por la ludopatía.

“Lo voy a revertir, como sea. Estoy en camino y lo quiero hacer”, afirmó.

El futbolista dijo que cambiaría todo lo que tiene, incluso el dinero y el momento profesional que atraviesa, a cambio de recuperar la tranquilidad y poder volver a ver felices a sus hijos.

“Cambiaría todo. La plata, el momento, todo para tener paz, para que mis hijos me vean feliz, porque hace mucho tiempo que no me ven feliz”, expresó.

Y cerró con un mensaje hacia quienes sufrieron las consecuencias de su adicción: “Para toda la gente que estuvo al lado mío y le hice daño, no sufran como sufrieron”.

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