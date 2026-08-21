El economista Enrique Szewach cuestionó el rumbo de Milei: "Hay un desgaste de credibilidad"

El economista Enrique Szewach, exdirector del Banco Central y del Banco Nación, analizó el rumbo de la economía argentina y cuestionó algunos aspectos del plan de Javier Milei. En diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, sostuvo que el país atraviesa “un cambio de régimen” y consideró que, cuando estos procesos no siguen una secuencia adecuada, generan costos que la sociedad termina pagando.

Szewach destacó la importancia de la credibilidad presidencial y cuestionó el tono utilizado por Milei en sus últimos discursos. “El presidente tiene un activo muy poderoso que es la credibilidad”, afirmó, y advirtió que los discursos que considera “negadores” y la insistencia en los insultos generan un desgaste sobre ese capital político.

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Respecto de la actividad económica, el economista reconoció que existen sectores que se beneficiaron con la liberación de precios, exportaciones y determinadas regulaciones. Mencionó especialmente a la energía, la carne, el trigo y la minería, aunque remarcó que ese crecimiento convive con dificultades en otros sectores que anteriormente estaban favorecidos por tarifas subsidiadas y estímulos al consumo.

En relación con el empleo, Szewach puso en duda que los datos oficiales reflejen una mejora generalizada. “No se están creando empleos”, sostuvo, y señaló que parte de los puestos que aparecen corresponden al sector informal. También mencionó el crecimiento del desempleo en el Estado nacional y las dificultades que atraviesan las provincias por la caída de la recaudación y la pérdida del efecto que había generado la inflación sobre sus cuentas.

El economista también cuestionó la secuencia de reformas planteada originalmente por el Gobierno. Según explicó, primero debía avanzar una reforma fiscal, luego una reforma laboral y posteriormente una mayor apertura de la economía. “Esa secuencia no se respetó o no se quiso respetar”, afirmó, y señaló que actualmente resulta difícil distinguir entre las empresas que enfrentan problemas propios y aquellas afectadas por impuestos elevados, infraestructura deficiente, ineficiencia estatal y la competencia internacional.

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Szewach consideró además que los sectores más dinámicos de la economía, como energía y minería, son intensivos en capital y no necesariamente generan grandes cantidades de empleo directo. Explicó que alrededor de actividades como Vaca Muerta pueden desarrollarse cadenas de servicios y proveedores, aunque advirtió que muchas pymes tienen dificultades para acceder a financiamiento, capital y trabajadores calificados.

Finalmente, planteó que Argentina necesita avanzar en reformas estructurales que beneficien de manera transversal a la economía. En ese sentido, mencionó la reforma tributaria y la modificación del federalismo y puso como ejemplo la eliminación de Ingresos Brutos. “Esa es una política que beneficia al sector industrial para todos, no es una política sectorial”, sostuvo, y concluyó que la falta de avances en este tipo de medidas constituye “el talón de Aquiles o el eslabón débil” del actual proceso económico.

Entrevista de Hernán Funes.