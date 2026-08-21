El economista Enrique Szewach cuestionó el rumbo de Milei: "Hay un desgaste de credibilidad"
El exdirector del Banco Central habló con Cadena 3 Rosario sobre las reformas pendientes, la evolución del empleo y las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos.
21/08/2026 | 08:07Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El economista Enrique Szewach, exdirector de Banco Central.
-
Audio. El economista Enrique Szewach cuestionó el rumbo de Milei: "Hay un desgaste de credibilidad"
Cadena 3 Rosario
El economista Enrique Szewach, exdirector del Banco Central y del Banco Nación, analizó el rumbo de la economía argentina y cuestionó algunos aspectos del plan de Javier Milei. En diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, sostuvo que el país atraviesa “un cambio de régimen” y consideró que, cuando estos procesos no siguen una secuencia adecuada, generan costos que la sociedad termina pagando.
Szewach destacó la importancia de la credibilidad presidencial y cuestionó el tono utilizado por Milei en sus últimos discursos. “El presidente tiene un activo muy poderoso que es la credibilidad”, afirmó, y advirtió que los discursos que considera “negadores” y la insistencia en los insultos generan un desgaste sobre ese capital político.
/Inicio Código Embebido/
Discurso presidencial. Milei defendió la economía y anticipó que hará un recital por la inflación: "El problema es moral"
El Presidente habló durante casi una hora en el Council of the Americas. Aseguró que la inflación seguirá bajando, reivindicó la gestión de Federico Sturzenegger y cuestionó a quienes sostienen que los argentinos no llegan a fin de mes.
/Fin Código Embebido/
Respecto de la actividad económica, el economista reconoció que existen sectores que se beneficiaron con la liberación de precios, exportaciones y determinadas regulaciones. Mencionó especialmente a la energía, la carne, el trigo y la minería, aunque remarcó que ese crecimiento convive con dificultades en otros sectores que anteriormente estaban favorecidos por tarifas subsidiadas y estímulos al consumo.
En relación con el empleo, Szewach puso en duda que los datos oficiales reflejen una mejora generalizada. “No se están creando empleos”, sostuvo, y señaló que parte de los puestos que aparecen corresponden al sector informal. También mencionó el crecimiento del desempleo en el Estado nacional y las dificultades que atraviesan las provincias por la caída de la recaudación y la pérdida del efecto que había generado la inflación sobre sus cuentas.
El economista también cuestionó la secuencia de reformas planteada originalmente por el Gobierno. Según explicó, primero debía avanzar una reforma fiscal, luego una reforma laboral y posteriormente una mayor apertura de la economía. “Esa secuencia no se respetó o no se quiso respetar”, afirmó, y señaló que actualmente resulta difícil distinguir entre las empresas que enfrentan problemas propios y aquellas afectadas por impuestos elevados, infraestructura deficiente, ineficiencia estatal y la competencia internacional.
/Inicio Código Embebido/
Visita presidencial. Milei llega este viernes a Rosario para un nuevo aniversario de la Bolsa de Comercio
El Presidente estará en el acto por los 142 años de la entidad rosarina. La visita, que había sido anticipada por Cadena 3 Rosario, fue confirmada por Presidencia.
/Fin Código Embebido/
Szewach consideró además que los sectores más dinámicos de la economía, como energía y minería, son intensivos en capital y no necesariamente generan grandes cantidades de empleo directo. Explicó que alrededor de actividades como Vaca Muerta pueden desarrollarse cadenas de servicios y proveedores, aunque advirtió que muchas pymes tienen dificultades para acceder a financiamiento, capital y trabajadores calificados.
Finalmente, planteó que Argentina necesita avanzar en reformas estructurales que beneficien de manera transversal a la economía. En ese sentido, mencionó la reforma tributaria y la modificación del federalismo y puso como ejemplo la eliminación de Ingresos Brutos. “Esa es una política que beneficia al sector industrial para todos, no es una política sectorial”, sostuvo, y concluyó que la falta de avances en este tipo de medidas constituye “el talón de Aquiles o el eslabón débil” del actual proceso económico.
Entrevista de Hernán Funes.
Lectura rápida
¿Quién analizó el rumbo de la economía argentina?
Enrique Szewach, exdirector del Banco Central y del Banco Nación.
¿Qué cuestionó Szewach sobre el plan de Milei?
Cuestionó la credibilidad presidencial y el tono de los discursos de Milei.
¿Cuándo se considera que Argentina atraviesa un cambio?
Cuando no se sigue una secuencia adecuada en los procesos económicos.
¿Dónde se beneficiaron algunos sectores económicos?
En la energía, la carne, el trigo y la minería.
¿Por qué se considera que hay dificultades en el empleo?
Porque no se están creando empleos y hay un aumento del desempleo en el Estado nacional.