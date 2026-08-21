Colapinto no pudo brillar y terminó 13° en la práctica libre del Gran Premio de Países Bajos

FOTO: Franco Colapinto volverá a correr este viernes en el Gran Premio de los Países Bajos.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no logró brillar y terminó decimotercero en la práctica libre 1 del Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la duodécima fecha del campeonato de Fórmula 1.

El mejor tiempo de la sesión fue para el italiano y líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien giró en 1:12,949.

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¡GRAN VUELTA DE FRANCO COLAPINTO!



El piloto argentino mejoró sus tiempos y escaló posiciones en la única práctica libre de #DutchGP.



?? Mirá la ?? #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/6TsIozZL7q — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 21, 2026

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