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Colapinto no pudo brillar y terminó 13° en la práctica libre del Gran Premio de Países Bajos

El argentino vuelve a la acción con su monoplaza Alpine tras el receso de mitad de temporada.

21/08/2026 | 08:30Redacción Cadena 3

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Franco Colapinto volverá a correr este viernes en el Gran Premio de los Países Bajos.

FOTO: Franco Colapinto volverá a correr este viernes en el Gran Premio de los Países Bajos.

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El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no logró brillar y terminó decimotercero en la práctica libre 1 del Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la duodécima fecha del campeonato de Fórmula 1.

El mejor tiempo de la sesión fue para el italiano y líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien giró en 1:12,949.

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Lectura rápida

¿Quién es el piloto argentino mencionado?
El piloto argentino mencionado es Franco Colapinto.

¿Qué equipo representa Franco Colapinto?
Franco Colapinto representa al equipo Alpine.

¿Dónde se llevó a cabo la práctica libre 1?
La práctica libre 1 se llevó a cabo en el Gran Premio de Países Bajos.

¿Quién fue el mejor tiempo de la sesión?
El mejor tiempo de la sesión fue para Andrea Kimi Antonelli del equipo Mercedes.

¿Cuál fue el tiempo registrado por el líder del campeonato?
El tiempo registrado por Andrea Kimi Antonelli fue de 1:12,949.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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