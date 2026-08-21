El titular de la Cámara de la Construcción pidió impulso a Milei: "Necesitamos más infraestructura"

La actividad de la construcción sufrió una fuerte caída desde mediados de 2023 y, según Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, el sector perdió unos 120.000 puestos de trabajo desde mediados de 2024. En diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, sostuvo que actualmente la actividad se encuentra estabilizada, aunque no espera una recuperación significativa durante los próximos meses.

Weiss respaldó el rumbo macroeconómico del Gobierno y consideró que es necesario mantener el equilibrio fiscal y avanzar hacia una inflación de un dígito. Sin embargo, marcó diferencias respecto de las medidas destinadas a la actividad. “Cuando hablamos de la micro me parece que ahí hay cosas que hay que atacar”, afirmó, y sostuvo que existen herramientas para impulsar al sector sin aumentar el déficit ni recurrir a subsidios.

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Entre sus propuestas, planteó utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para facilitar el financiamiento hipotecario de largo plazo. Explicó que el fondo posee acciones y propuso venderlas para colocar esos recursos en bancos, de manera que puedan ampliar el crédito destinado a la vivienda. “La clase media no tiene financiamiento de largo plazo y baja tasa”, señaló.

El titular de CAMARCO también reclamó que los fondos recaudados mediante el impuesto a los combustibles sean destinados al mantenimiento y reparación de rutas y obras de infraestructura. Además, mencionó la necesidad de reactivar contratos con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID y la CAF, al considerar que ofrecen financiamiento de largo plazo y bajas tasas para obras necesarias.

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Weiss destacó también las oportunidades que pueden surgir de proyectos vinculados con la minería, el sector energético y la recuperación ferroviaria. Mencionó las obras previstas en el Belgrano Cargas y en rutas que pasarán a manos privadas, además de los proyectos de oil and gas. “Todo eso ayuda claramente”, afirmó, aunque remarcó que el país necesita un mayor impulso a la vivienda y a la infraestructura.

Por último, el presidente de CAMARCO se refirió al discurso de Javier Milei y cuestionó el tono utilizado por el mandatario. Aclaró que coincide con el rumbo económico, pero señaló: “A mí en lo personal no me gustan las agresiones, incluso no me gustan las malas palabras”. Según Weiss, el Presidente puede ser “todo lo duro y enfático” que quiera, pero debería cuidar los modos y las expresiones.

Entrevista de Hernán Funes.