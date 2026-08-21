Independiente se enfrenta a Independiente Rivadavia en busca de un nuevo triunfo en el Clausura

Buenos Aires, 21 de agosto (NA) -- Independiente se prepara para recibir este sábado a Independiente Rivadavia de Mendoza, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro tiene como objetivo que el equipo local continúe en la senda de la victoria y se mantenga entre los primeros puestos de la Zona A.

El partido está programado para las 18:30 y se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. La transmisión en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas, además de poder seguirlo por TNT Sports Premium. El árbitro designado para este encuentro es Yael Falcón Pérez, con Salomé Di Iorio a cargo del VAR.

El equipo de Independiente llega a este partido tras una importante victoria en la última fecha contra Lanús, que les permitió revertir una racha negativa de tres derrotas consecutivas. Este mal momento había llevado al despido del entrenador Gustavo Quinteros, quien fue reemplazado de manera interina por Carlos Matheu.

Con esta victoria, el Rojo alcanzó los nueve puntos, escalando hasta la tercera posición en la Zona A, y se posiciona nuevamente en la lucha por clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Independiente Rivadavia de Mendoza viene de un duro golpe en la Copa Libertadores, donde fue eliminado por penales en los octavos de final frente a Fluminense de Brasil. En el ámbito local, la Lepra Mendocina sufrió una derrota en su último partido contra Belgrano de Córdoba, lo que les hizo salir de los puestos de clasificación para los playoffs. A pesar de esto, el equipo se mantiene en la contienda por el título de Campeón de Liga, que se otorga al primero de la tabla anual al finalizar el año.

Las formaciones esperadas para el partido son las siguientes:

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Santiago Montiel, Lautaro Millán, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Carlos Matheu.

Independiente Rivadavia de Mendoza: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Elordi; Leonel Bucca, José Florentín, Tomás Bottari; Matías Fernández, Álex Arce, Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.