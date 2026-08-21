FOTO: Emotiva despedida a Izan Aguirre, el niño de 6 años encontrado sin vida en San Justo

Buenos Aires, 21 agosto (NA) – Familiares, amigos y docentes de Izan Aguirre, el niño de 6 años hallado muerto en San Justo, Santa Fe, se reunieron este jueves en una ceremonia emotiva donde despidieron los restos del pequeño, mientras continúa la investigación que tiene como principal sospechosa a su madre.

Luego de que se le haya practicado la autopsia al cuerpo del niño, se llevó a cabo este jueves al mediodía el sepelio en la sala velatoria Santo Domingo donde decenas de personas se acercaron para despedir a Izan y acompañar a la familia, un momento marcado de abrazos, llanto y reclamo de justicia.

Después de varias horas, una caravana de vehículos acompañó el cortejo fúnebre hasta el Cementerio Municipal de San Justo, donde se realizó el último adiós al pequeño, según indicó el medio Diario Uno.

En las últimas horas se conoció el resultado preliminar de la autopsia, el cual confirma que Izan murió por asfixia y ahora los investigadores tratan de determinar si fue por ahorcamiento o ahogamiento.

Para obtener más detalles, se aguardan a los resultados de análisis complementarios, entre los que se incluyen estudios anatomopatológicos y análisis bioquímicos, los cuales permitirán tener más certezas de cómo murió el menor.

Izan fue encontrado este miércoles por la tarde en una vivienda ubicada en la calle Sylvestre Begnis, en el barrio Reyes de la ciudad de San Justo, luego de un llamado al servicio de emergencias, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

De manera inmediata se dio curso a una investigación, la cual quedó a cargo de la fiscal Daniela Montegrosso, del Ministerio Público de la Acusación provincial, quien dispuso la detención de la madre del menor. Se trata de una joven de 22 años, cuyas iniciales son R.M.