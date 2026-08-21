Volcó un camión jaula en Circunvalación y hubo un amplio operativo

Un camión jaula que transportaba vacas volcó durante la noche en avenida Circunvalación, a la altura de Ayacucho y en cercanías del Parque Regional Sur. El siniestro provocó el corte de la traza en ambas manos y, cerca de las 6.20 de este viernes, el tránsito todavía no había sido habilitado.

Tras el vuelco, varios animales se dispersaron por la zona. Algunos fueron recuperados, mientras que otros fueron sustraídos y, según se informó, hubo animales muertos que fueron faenados en el lugar por vecinos. Durante la madrugada se registraron disturbios y la Policía utilizó balas de goma para dispersar a un grupo considerado hostil.

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El operativo contó con la intervención de fuerzas federales, entre ellas la Policía Federal y Prefectura. A primera hora, permanecían móviles en el sector debido a la posible presencia de animales sueltos. El camión ya habría sido retirado, aunque las autoridades mantenían el perímetro restringido.

Por el corte, quienes circulan desde zona sur hacia el acceso a Villa Gobernador Gálvez son desviados antes de llegar a ese punto, mientras que quienes avanzan desde el norte son derivados hacia la colectora. Desde allí pueden retomar Circunvalación por Ayolas o Gutiérrez. Se recomienda circular con extrema precaución y evitar la zona hasta que finalicen las tareas.

Informe de Fernando Carrafiello.