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Nueve detenidos tras disturbios en el partido entre Rosario Central y Corinthians

Tras la eliminación del Canalla en la Copa Libertadores, se registraron severos disturbios en las tribunas del estadio Neo Química Arena.

21/08/2026 | 08:36Redacción Cadena 3

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Nueve detenidos tras disturbios en el partido entre Rosario Central y Corinthians

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Buenos Aires, 21 agosto (NA) -- La serie entre Rosario Central y Corinthians en Brasil finalizó con incidentes en las tribunas del estadio paulista, donde cinco ciudadanos argentinos y cuatro brasileños resultaron detenidos por las fuerzas de seguridad.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el clima hostil se desató al término del encuentro que determinó la clasificación del conjunto brasileño a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Pese a que la Policía Militar de San Pablo había dispuesto un dispositivo para distanciar a ambas parcialidades, la descongestión en un sector del lugar desencadenó agresiones e intercambios verbales que sobrepasaron el cerco preventivo.

Según la información reportada por la prensa local, las provocaciones se iniciaron cuando el público rosarino aguardaba las indicaciones para emprender la salida. Ante el incremento de los roces con los simpatizantes locales, los efectivos policiales debieron actuar de manera directa para disuadir los enfrentamientos.

Los nueve involucrados fueron trasladados de inmediato a la dependencia del Juizado Especial Criminal (Jecrim) que opera en las instalaciones de la propia cancha, donde quedaron bajo la órbita de las autoridades judiciales correspondientes para determinar sus responsabilidades en los hechos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
Se registraron disturbios tras el partido entre Rosario Central y Corinthians en Brasil, resultando en detenciones.

¿Cuántas personas fueron detenidas?
Nueve personas, cinco argentinos y cuatro brasileños, fueron detenidas por la policía.

¿Dónde sucedieron los incidentes?
Los incidentes ocurrieron en el estadio Neo Química Arena de San Pablo, Brasil.

¿Por qué se desataron los disturbios?
Los disturbios se desataron tras la eliminación de Rosario Central de la Copa Libertadores, durante la espera para salir del estadio.

¿Qué medidas tomaron las autoridades?
Las fuerzas de seguridad actuaron para disuadir los enfrentamientos y trasladaron a los detenidos a un juzgado especial.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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