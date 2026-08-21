FOTO: Andrés Prieto Fasano fue detenido en su casa y apareció en silla de ruedas

Buenos Aires, 21 de agosto (NA) -- La imagen de Andrés Prieto Fasano en silla de ruedas ha sido difundida tras su detención por el choque fatal en la autopista Panamericana que resultó en la muerte de Pamela Camacho y dejó gravemente herida a Valentina. Esta fotografía, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, fue capturada el jueves 9 de julio, justo después de que Prieto Fasano fuera arrestado en la entrada de su hogar en el barrio porteño de Palermo, acompañado por su madre, la ex jueza de San Isidro Lidia María Fasano, y su hermano.

En la imagen, el abogado mediático aparece en una silla de ruedas, a pesar de que el informe del expediente indica que sufrió únicamente una herida en el brazo como resultado del accidente. Esta discrepancia ha generado una serie de especulaciones sobre su estado de salud y su situación legal.

Un aspecto que ha despertado controversia en el caso es que, solo dos días después de su arresto, el sábado 11 de julio, Prieto Fasano fue liberado sin fianza y bajo caución juratoria, tras un fallo del juez Esteban Rossignoli. El magistrado, responsable del juzgado de Garantías N°4 de San Isidro, aceptó la solicitud de sus abogadas defensoras, Ana Laura Palmucci y Mirta Fasano, a pesar de que el abogado sigue imputado por los delitos de 'homicidio culposo, lesiones culposas graves y violación de elementos probatorios'. Además, debe cumplir con varias medidas impuestas por la justicia.