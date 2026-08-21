Cuba critica las sanciones de EEUU por obstaculizar la inversión privada en la isla

FOTO: Cuba dice que las sanciones de EEUU frenan su apertura a la inversión privada

NACIONES UNIDAS — Las autoridades estadounidenses han demandado una apertura de Cuba hacia la inversión privada, y la isla ha respondido con reformas significativas en este sentido. Sin embargo, el embajador cubano ante las Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, cuestiona la continua imposición de sanciones que, según él, obstaculizan un cambio económico esperado desde hace décadas.

En una reciente entrevista, Soberón se dirigió directamente al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arquitecto de la política de la administración Trump hacia Cuba. "¿A qué le tienen miedo? Si están tan convencidos de que el gobierno cubano es un gobierno incompetente, ¿por qué necesitan implementar casi cada dos semanas nuevas sanciones?", inquirió el embajador.

La respuesta del Departamento de Estado incluyó una declaración de Rubio, que afirmó que las sanciones se implementarán regularmente para cerrar "las válvulas de escape" que el gobierno cubano intenta crear en su economía.

Recientemente, Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones que afectan a las empresas estatales cubanas en los sectores de minería, metalurgia y construcción, en un contexto donde la isla enfrenta una crisis económica agravada por un bloqueo petrolero desde enero y un embargo que se extiende por décadas.

Las sanciones han exacerbado problemas como apagones, escasez de transporte público y carencia de medicamentos y alimentos, empujando a la economía cubana hacia el colapso. Soberón Guzmán subrayó que las sanciones son el principal obstáculo para la apertura económica de Cuba, ahuyentando tanto a inversores como a turistas, cruciales para la economía.

La cadena hotelera Meliá ha abandonado la isla, citando "importantes dificultades operativas, legales, económicas y financieras". El experto en relaciones entre Estados Unidos y Cuba, William LeoGrande, afirmó que el objetivo de la administración Trump no es solo abrir la economía cubana, sino también derrocar al gobierno cubano.

Las reformas anunciadas por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, buscan facilitar la inversión privada y la creación de un entorno más propicio para los negocios, permitiendo, entre otras cosas, que los cubanos inviertan en el extranjero. Sin embargo, expertos como Christopher Hernandez-Roy advierten que las sanciones estadounidenses limitan significativamente las posibilidades de éxito de estas reformas.

A pesar de las presiones externas, Soberón Guzmán destacó que hay oportunidades de inversión en sectores como bienes raíces, energía solar y turismo, que podrían ayudar a mitigar la crisis energética de la isla. La situación es compleja, con la necesidad de reformas internas y la eliminación de sanciones externas para facilitar un verdadero cambio económico.