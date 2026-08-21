Las familias iraníes enfrentan dificultades económicas mientras aumentan las sanciones de EE.UU.

TEHERÁN, Irán — A pesar de que los supermercados en Teherán están llenos de productos, muchas familias apenas pueden costear los artículos esenciales. Con un desempleo en aumento y salarios que han perdido valor, el acceso a alimentos, medicamentos y otros bienes se ha vuelto crítico, excepto para la gasolina, que sigue subsidiada.

"Hemos dejado de comprar fruta y carne, y hemos renunciado a actividades recreativas", dijo Ahmad Karimi, un taxista de 52 años con dos hijos, quien trabaja largas jornadas para llegar a fin de mes. "Cada día se hace más difícil".

Seis meses después del inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel, la economía iraní se encuentra en una situación crítica, asediada por sanciones y un bloqueo naval que limita la exportación de su petróleo, un recurso vital.

La presión económica creciente podría no llevar a Irán a realizar concesiones políticas o militares pronto, según algunos analistas. Desde el comienzo del conflicto, Teherán ha atacado a naciones ricas en petróleo y a bases estadounidenses en la región, además de interrumpir el tráfico en el estrecho de Ormuz, su principal ventaja estratégica.

La estrategia iraní busca utilizar esta presión para finalizar la guerra en términos favorables, buscando alivio de las sanciones y asegurando control sobre el estrecho para exigir pagos por el tránsito de barcos cargados de petróleo y otros productos.

La administración de Donald Trump ha prometido sanciones más severas en un esfuerzo por doblegar al régimen iraní, aunque algunos expertos advierten que podría subestimar la capacidad de resistencia de Irán.

A pesar de años de sanciones, Irán ha encontrado formas de eludirlas, aumentando la producción interna y utilizando redes de comercio informal. "La capacidad de resistencia de Irán impide que las dificultades económicas se traduzcan en presión política", explicó Hadi Kahalzadeh, experto en economía iraní.

El impacto emocional de la crisis económica

El Gran Bazar de Teherán, habitualmente lleno de compradores, se ha vuelto un lugar de desesperanza. Los precios de los alimentos han aumentado drásticamente: el arroz ahora cuesta un 60% más y la carne de res un 150% más que antes de la guerra.

Una madre de dos hijos compartió en redes sociales que gastó 89 millones de riales (aproximadamente 65 dólares) en productos básicos, pero no pudo comprar carne. "Comprar lo esencial se ha vuelto nuestra prioridad, y nuestra canasta de la compra se ha vuelto más pequeña", comentó.

Según el Fondo Monetario Internacional, se anticipa que la inflación en Irán llegue a casi un 70% para fin de año, con una contracción económica que superará el 5%. A pesar de los subsidios gubernamentales, la gasolina podría volverse más cara, lo que podría desatar protestas.

Las tensiones económicas han llevado a la población a dirigir su frustración hacia las naciones responsables de las sanciones. Hassan Golmoradi, economista, destacó que a pesar de las dificultades, muchos iraníes han mostrado paciencia ante la situación.

El gobierno de Masoud Pezeshkian busca negociar el fin del conflicto, priorizando la situación económica de la población. Sin embargo, la Guardia Revolucionaria presiona por mayores concesiones y mantiene el control sobre el estrecho de Ormuz.

Las estadísticas oficiales indican un desempleo del 9,1%, aunque se cree que la cifra real es mayor. Más de un millón de empleos se han perdido en los primeros meses de la guerra. A pesar de esto, el gobierno ha mostrado cierta flexibilidad en la aplicación de normas sociales, quizás en respuesta al creciente descontento.

Karimi advirtió que la situación no puede continuar así. "La gente no podrá seguir viviendo de esta manera", dijo. "Solo estamos sobreviviendo, tratando de llegar al final del día".