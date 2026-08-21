El tifón Maysak dejó 159 muertos y 10 desaparecidos en China tras un mes de su paso
Un mes después del tifón Maysak, las autoridades chinas informan sobre 159 muertos y 10 desaparecidos, tras severas inundaciones en Guangxi que causaron daños millonarios.
FOTO: Un mes después del tifón Maysak, China reporta 159 muertos y 10 desaparecidos
BEIJING — El tifón Maysak, que impactó en China hace más de un mes, ha dejado un saldo de al menos 159 muertos y 10 desaparecidos, según reportes de medios estatales el viernes.
La tormenta, que azotó a principios de julio la región suroccidental de Guangxi, ocasionó lluvias récord y severas inundaciones. Las ciudades de Nanning y Guigang fueron las más afectadas, con un balance inicial de 39 fallecidos.
Las autoridades suelen actualizar las cifras de víctimas en días posteriores a un desastre, pero en este caso ya ha pasado más de un mes desde el evento.
En Guangxi, se registraron acumulaciones de lluvia de entre 10 y 40 centímetros en varias áreas, y en los lugares más golpeados, se superaron los 90 centímetros, según el centro meteorológico nacional en julio.
De los muertos, 107 fueron a causa de inundaciones provocadas por el colapso de seis presas en Nanning, según la prensa estatal.
El gobierno movilizó equipos militares de rescate en las etapas iniciales de las inundaciones, logrando salvar a estudiantes y maestros que quedaron atrapados en Guigang por las crecidas. La ciudad calculó que los daños económicos directos ocasionados por la tormenta ascienden a 14.000 millones de yuanes (aproximadamente 2.000 millones de dólares).
En todo Asia, el cambio climático ha exacerbado la intensidad de las tormentas, y el continente se está calentando casi el doble de rápido que el promedio global.
Lectura rápida
¿Qué sucedió?
El tifón Maysak causó 159 muertes y 10 desaparecidos en China.
¿Quiénes son las víctimas?
Las víctimas son principalmente residentes de las ciudades de Nanning y Guigang en Guangxi.
¿Cuándo ocurrió?
El tifón azotó la región a principios de julio.
¿Dónde impactó?
El tifón afectó severamente la región suroccidental de Guangxi.
¿Por qué es relevante?
El evento resalta el impacto del cambio climático en la intensidad de las tormentas en Asia.
[Fuente: AP]