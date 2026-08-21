Imran Khan regresa a prisión tras evaluación médica en un hospital de Islamabad

ISLAMABAD — El ex primer ministro paquistaní Imran Khan fue trasladado nuevamente a prisión en la mañana del viernes, tras someterse a un examen médico en un hospital privado. Esta acción se llevó a cabo en cumplimiento de una orden emitida por el Tribunal Supremo respecto a su atención médica.

El exmandatario fue trasladado desde el penal de Adiala al Hospital Shifa International en Islamabad poco después de la medianoche. Según el ministro de Información, Attaullah Tarar, Khan recibió un examen completo que lo declaró médicamente apto.

"Un equipo de médicos, que incluía un oftalmólogo, un cardiólogo y un internista, realizó una evaluación exhaustiva", comentó Tarar a través de una publicación en X. Además, la hermana de Khan, Azma Khan, estuvo presente durante el procedimiento médico.

El partido de Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), ya había confirmado el traslado al hospital, el cual fue ordenado por el Tribunal Supremo a comienzos de esta semana.

Tanto el partido como la familia de Khan habían solicitado que se le permitiera permanecer en el hospital para recibir tratamiento adecuado. Un alto funcionario del gobierno había mencionado que se seguiría la orden judicial y que se podría considerar un tratamiento en el extranjero si no se encontraba atención adecuada en un establecimiento estatal.

Estas acciones se producen un día después de que el ministro de Asuntos Parlamentarios, Tariq Fazal Chaudhry, anunciara que el gobierno había solicitado al Tribunal Supremo aclaraciones sobre si la atención médica concedida a Khan era exclusiva para él o aplicaba a otros reclusos.

Las declaraciones de Chaudhry se dieron dos días después de que un panel de tres jueces del Tribunal Supremo ordenara el traslado de Khan al hospital para una evaluación médica, ante las preocupaciones sobre su salud expresadas por su familia y médicos personales.

En una publicación previa, Chaudhry aseguró que el gobierno acataría el fallo del Tribunal Supremo y que los arreglos para el traslado de Khan estaban listos.

La prensa local informó que Khan no había sido visto en público desde su encarcelamiento en 2023, cuando fue condenado por múltiples cargos de corrupción.

Las preocupaciones sobre su salud se intensificaron a finales de enero, cuando su familia afirmó que había perdido aproximadamente el 85% de la visión en su ojo derecho, aunque el gobierno cuestionó esta afirmación. Posteriormente, las autoridades indicaron que Khan había recuperado cerca del 70% de la visión y que su estado estaba mejorando.

El gobierno sostiene que, de acuerdo con las normativas vigentes, los reclusos tienen derecho a recibir atención médica en prisión y pueden ser trasladados a hospitales gubernamentales cuando sea necesario.