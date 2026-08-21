Trágico accidente aéreo en Alaska: un avión chárter se estrella y causa 8 muertes

FOTO: Accidente de avión chárter deja 8 muertos cerca de un radar remoto en oeste de Alaska, dice ejército

JUNEAU, Alaska, EE.UU. — Un avión chárter que llevaba a ocho personas se accidentó el jueves en una base de radar aislada en el oeste de Alaska, resultando en la muerte de todos los ocupantes, según lo confirmado por el ejército de Estados Unidos.

El incidente tuvo lugar en el aeropuerto de la estación de radar de largo alcance de Cape Newenham, ubicada aproximadamente a 725 kilómetros (450 millas) al oeste de Anchorage.

"Esta es una pérdida devastadora para nuestra familia militar y para las comunidades a las que servimos", afirmó el teniente general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Robert Davis, quien es el comandante del Comando de Alaska y de la Región de Alaska del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, así como de la Undécima Fuerza Aérea, en un comunicado.

La base de radar es administrada por el Centro Regional de Apoyo de las Fuerzas Aéreas del Pacífico y forma parte de una red de sitios de radar remotos que monitorean aeronaves en el espacio aéreo de Alaska y a lo largo de sus fronteras, según explicó el Comando de Alaska.

El comunicado no proporcionó detalles sobre las actividades específicas de las víctimas, refiriéndose al avión como una "aeronave contratada a un proveedor civil".

Davis describió a los ocupantes como "profesionales dedicados que cumplían una misión vital en un entorno exigente. Nuestra prioridad absoluta en este momento es brindar un apoyo inquebrantable a sus familias, amigos y compañeros de equipo durante este momento devastador. Estamos profundamente agradecidos por la respuesta rápida e incansable de nuestros profesionales de búsqueda y recuperación".

Clint Johnson, jefe de la región de Alaska de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, había indicado anteriormente que en la aeronave viajaban dos pilotos y seis pasajeros.

El aparato despegó de Anchorage y se estima que se estrelló a primera hora de la tarde del jueves mientras se aproximaba a Cape Newenham.