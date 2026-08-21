Estados Unidos y Corea del Sur finalizan ejercicios militares anticipadamente tras lanzamiento de misiles norcoreanos

SEÚL, Corea del Sur — Las fuerzas armadas de Estados Unidos y Corea del Sur han cerrado sus ejercicios anuales el viernes, anticipándose a su calendario original por seis días. Esta decisión se interpreta como un gesto hacia Corea del Norte, aunque las autoridades norcoreanas han declarado que no es suficiente para reanudar las negociaciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había ordenado de manera sorpresiva al Pentágono reducir significativamente los ejercicios denominados Ulchi Freedom Shield, justo antes de su inicio programado el lunes. Según Trump, esta decisión se basa en la buena relación que mantiene con el líder norcoreano, Kim Jong Un, y en la negativa de Seúl a apoyarlo en su postura respecto a la guerra con Irán.

La hermana del líder norcoreano, Kim Yo Jong, desestimó el intento de acercamiento del presidente estadounidense, afirmando que "la naturaleza provocadora y agresiva de las maniobras" no se verá alterada solo por la reducción de su duración y alcance.

Un día después, Corea del Norte lanzó aproximadamente diez misiles balísticos de corto alcance hacia el mar, cumpliendo así su advertencia de responder a las maniobras conjuntas entre Washington y Seúl, que considera como un ensayo de invasión.

Desde el Comando del Pacífico de Estados Unidos, se indicó que estas acciones no suponen una amenaza inminente para el territorio estadounidense ni para sus aliados. Además, reafirmaron el compromiso de la Casa Blanca con la defensa de su territorio y de sus aliados en la región.

La declaración de Kim Yo Jong enfrió las esperanzas de una reanudación de las conversaciones entre Trump y Kim Jong Un, tras el fracaso de la diplomacia en 2019. Desde entonces, Kim ha incrementado su margen de maniobra al modernizar sus programas nuclear y de misiles, además de aliarse con Rusia en su conflicto contra Ucrania. El año pasado, Kim sugirió que no volvería a dialogar a menos que Estados Unidos abandonara su exigencia de desnuclearización como condición previa.

A pesar de esto, Kim Yo Jong utilizó un lenguaje relativamente moderado, evitando la retórica hostil típica norcoreana y mencionando lo que consideró una relación "excelente" entre su hermano y Trump. Esto sugiere que Corea del Norte no desea cerrar por completo las puertas a futuras conversaciones y podría estar buscando mayores concesiones de Washington, como el reconocimiento internacional como Estado nuclear y un amplio alivio de las sanciones.

A cambio de proporcionar municiones y tropas al Kremlin, es probable que Pyongyang esté recibiendo asistencia económica y militar, y su creciente relación con Moscú le otorga influencia para solicitar un mayor apoyo a China, su principal socio comercial.

"Una vez que esta jugada estratégica haya seguido su curso, Kim podría buscar mayores beneficios económicos y de reputación de Washington", comentó Leif-Eric Easley, profesor en la Universidad Ewha en Seúl. "Sin embargo, eso probablemente será después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, cuando se espera que Trump esté en una posición política más débil y busque políticas exteriores que generen titulares".

Kim Dong-yub, profesor en la Universidad de Estudios Norcoreanos en Seúl, resaltó que la declaración de Kim Yo Jong refleja la postura de Corea del Norte de que la relación personal entre su hermano y Trump "no puede influir en las actuales relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos". Añadió que Kim Yo Jong probablemente buscó frenar las especulaciones de que la decisión de Trump podría restaurar la diplomacia, para no asumir toda la culpa si esto no ocurre.

Kim Yo Jong negó que Trump hubiera dicho que su hermano había respondido a su pedido de mantener una conversación. Cuando los reporteros le preguntaron el miércoles si se reuniría con Kim Jong Un este año, Trump respondió: "Sí, lo haré".

El ejercicio Ulchi Freedom Shield es uno de los principales ejercicios militares que realizan anualmente Estados Unidos y Corea del Sur para mejorar su capacidad de respuesta ante una posible agresión norcoreana. Su reducción ha suscitado preocupaciones sobre la preparación conjunta de ambos países.