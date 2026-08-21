Condenan a organizadores de vigilias de Tiananmen en Hong Kong bajo ley de seguridad nacional

FOTO: Condenan a dos organizadores de vigilias de Tiananmen en Hong Kong en caso de seguridad nacional

HONG KONG — Dos exorganizadores de las vigilias anuales en Hong Kong en recuerdo de la represión de la Plaza de Tiananmen de 1989 han sido condenados por jueces designados por el gobierno, acusados de incitar a otros a derrocar el liderazgo comunista de China.

Lee Cheuk-yan y Chow Hang-tung, quienes fueron líderes de la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Democráticos Patrióticos de China, fueron acusados de incitar a la subversión en 2021 bajo una ley de seguridad nacional impuesta por Beijing. Esta normativa ha llevado al desmantelamiento del movimiento prodemocracia en la ciudad. La pena máxima que podrían enfrentar es de 10 años de prisión. La alianza también fue declarada culpable.

Los jueces sostuvieron que el llamado del grupo a "poner fin a la dictadura de partido único" no se interpretó como un reclamo por un sistema multipartidista, sino como un intento de derrocar el estatus de liderazgo del Partido Comunista bajo la Constitución. Aclararon que el término "fin" se entendía como "derrocar" y "socavar".

En su fallo, los magistrados indicaron que los acusados continuaron promoviendo este mensaje tras la entrada en vigor de la ley, ignorando que era contrario a la Constitución, que establece el liderazgo del partido como esencial para el socialismo con características chinas. Este comportamiento cae dentro de los "otros medios ilícitos" previstos por la norma.

Los jueces manifestaron que los acusados "alentaron intencionalmente a los simpatizantes de la alianza a esperar el momento adecuado para llevar a cabo el objetivo de 'poner fin a la dictadura de partido único' por medios ilícitos".

El veredicto es uno de los más recientes en el contexto del movimiento prodemocracia de Hong Kong, el cual ha sido severamente restringido desde la implementación de la ley de seguridad. Durante años, la vigilia anual a la luz de las velas era la única conmemoración pública a gran escala del evento de Tiananmen, atrayendo a decenas de miles de personas cada año. Sin embargo, la represión del evento sigue siendo un tabú en China continental, donde las autoridades prohíben las conmemoraciones públicas.

Observadores han señalado que el juicio simboliza la erosión de la libertad de expresión en la antigua colonia británica, que fue entregada a China en 1997. Durante el proceso, Lee argumentó que su llamado no buscaba derrocar al partido, sino avanzar hacia la democracia y permitir que el pueblo decidiera su liderazgo.

Al concluir la audiencia, Chow recordó que fue trasladada esposada y con cadenas, describiendo el trato que recibió como degradante. A pesar del fallo, muchos simpatizantes consideran que las acusaciones son infundadas. La esposa de Lee, Elizabeth Tang, expresó su decepción y enojo tras la condena, insistiendo en la inocencia de su esposo.