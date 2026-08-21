Los Juegos Mejorados: la extravagancia tecnológica que perdió $60 millones

Los Juegos Mejorados, una competencia deportiva única que permite a los atletas participar utilizando esteroides, terminó siendo un fiasco tanto a nivel competitivo como financiero. La empresa detrás de este evento, Enhanced Group, reveló en su informe de ganancias del segundo trimestre que sufrió una pérdida neta de casi $62 millones. La mayor parte de esta pérdida se atribuyó a los costos de organización de los juegos.

Este evento, apodado como los "Juegos Olímpicos de Esteroides", se llevó a cabo en Las Vegas en mayo de 2026, con la esperanza de revolucionar el mundo del deporte. Sin embargo, de acuerdo con los informes, solo se rompió un récord mundial, y este fue en natación, un deporte donde los récords suelen caer con frecuencia. La expectativa de que los Juegos Mejorados cambiarían el panorama deportivo se desvaneció rápidamente.

Fundada en 2023, Enhanced Group había tenido una oferta pública inicial (IPO) a principios de año con una valoración de $1.2 mil millones. La compañía vende tratamientos de salud personalizados a través de una plataforma digital de telemedicina, que incluye productos aprobados por la FDA como péptidos y testosterona. Sin embargo, su informe de ganancias mostró que solo generó $17.7 millones en el último trimestre, la mayoría de los cuales provino de patrocinios relacionados con los juegos, no de su negocio principal de telemedicina.

La situación plantea dudas sobre las afirmaciones de los ejecutivos de Enhanced Group de que los juegos se convertirían en un evento anual. La compañía tendrá que aumentar significativamente sus ingresos o estar dispuesta a perder decenas de millones de dólares cada año para continuar con esta iniciativa.

Ante estos desafíos, Enhanced Group parece estar considerando un cambio de enfoque. Su informe también destacó el lanzamiento de una nueva serie en línea llamada Enhanced Breakers, que promete operar a un costo mucho menor que el de un evento completo de los Juegos Mejorados, mientras mantiene el interés de atletas, audiencias y patrocinadores.

A pesar de las dificultades de Enhanced Group, la industria de los péptidos sigue en auge. Recientemente, la FDA tomó decisiones que podrían beneficiar a esta industria, reclassificando varias sustancias que habían estado en una zona gris legal. Sin embargo, la venta de estos productos aún enfrenta un proceso de revisión adicional.

El crecimiento del sector está ocurriendo en un entorno donde el gobierno está mostrando interés en desregular la industria, lo que podría abrir nuevas oportunidades. Silicon Valley se ha convertido en un centro para las startups de péptidos, donde empresas como Superpower y Noho Labs están capitalizando la tendencia del biohacking y los suplementos de salud.

En resumen, la experiencia de los Juegos Mejorados se ha visto empañada por pérdidas significativas y un desempeño decepcionante, lo que plantea serias dudas sobre su viabilidad futura.