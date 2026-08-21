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Circunvalación y Ayacucho: continúa el corte en ambas manos tras el vuelco de un camión jaula

Desde la madrugada permanece interrumpida la circulación, mientras efectivos trabajan para despejar animales y completar el operativo desplegado tras el siniestro. 

21/08/2026 | 06:50Redacción Cadena 3 Rosario

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Un camión jaula que transportaba vacas volcó durante la noche.

FOTO: Un camión jaula que transportaba vacas volcó durante la noche.

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  1.

    Audio. Av. Circunvalación: continúa el corte en ambas manos tras el vuelco de un camión jaula

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Un camión jaula que transportaba vacas volcó durante la noche en avenida Circunvalación, a la altura de Ayacucho y en cercanías del Parque Regional Sur. El siniestro provocó el corte de la traza en ambas manos y, cerca de las 6.20 de este viernes, el tránsito todavía no había sido habilitado.

Tras el vuelco, varios animales se dispersaron por la zona. Algunos fueron recuperados, mientras que otros fueron sustraídos y, según se informó, hubo animales muertos que fueron faenados en el lugar por vecinos. Durante la madrugada se registraron disturbios y la Policía utilizó balas de goma para dispersar a un grupo considerado hostil.

FOTO: Un camión jaula que transportaba vacas volcó durante la noche.

El operativo contó con la intervención de fuerzas federales, entre ellas la Policía Federal y Prefectura. A primera hora, permanecían móviles en el sector debido a la posible presencia de animales sueltos. El camión ya habría sido retirado, aunque las autoridades mantenían el perímetro restringido.

Por el corte, quienes circulan desde zona sur hacia el acceso a Villa Gobernador Gálvez son desviados antes de llegar a ese punto, mientras que quienes avanzan desde el norte son derivados hacia la colectora. Desde allí pueden retomar Circunvalación por Ayolas o Gutiérrez. Se recomienda circular con extrema precaución y evitar la zona hasta que finalicen las tareas.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un camión jaula que transportaba vacas volcó en avenida Circunvalación, provocando el corte de la traza.

¿Quiénes intervinieron? La Policía Federal, Prefectura y fuerzas federales participaron en el operativo.

¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió durante la noche y el tráfico no había sido habilitado cerca de las 6.20 de este viernes.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En avenida Circunvalación, a la altura de Ayacucho y en cercanías del Parque Regional Sur.

¿Por qué se recomienda precaución? Debido al corte de tránsito y la posible presencia de animales sueltos en la zona.

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