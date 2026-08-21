Vacas faenadas tras el vuelco en Circunvalación: cinco detenidos por abigeato
Dos camionetas fueron interceptadas durante la madrugada con bovinos cortados en sus cajas, luego del siniestro ocurrido sobre Ayacucho. El operativo terminó con cinco aprehendidos.
21/08/2026 | 07:34Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Un camión jaula que transportaba vacas volcó durante la noche.
Cinco hombres fueron aprehendidos durante la madrugada de este viernes en Villa Gobernador Gálvez, acusados de abigeato luego del vuelco de un camión jaula que transportaba bovinos en Circunvalación y Ayacucho. El procedimiento se realizó cerca de las 00.30, cuando personal policial patrullaba la zona por la presencia de animales dispersos.
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Siniestro vial. Circunvalación y Ayacucho: continúa el corte en ambas manos tras el vuelco de un camión jaula
Desde la madrugada permanece interrumpida la circulación, mientras efectivos trabajan para despejar animales y completar el operativo desplegado tras el siniestro.
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Según el parte policial, los efectivos detuvieron la marcha de dos camionetas que circulaban por Circunvalación hacia el norte, en inmediaciones de Cervantes y La Cambeira. Durante la identificación encontraron bovinos faenados en la parte trasera de ambos vehículos, por lo que procedieron a la aprehensión de los cinco ocupantes y al secuestro de las dos pickups.
Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 25ª de Villa Gobernador Gálvez, donde quedaron a disposición de la Fiscalía de Flagrancia y Turnos. El procedimiento se dio en el marco del operativo desplegado tras el accidente del camión jaula y la dispersión de los animales por la zona.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Villa Gobernador Gálvez? Cinco hombres fueron aprehendidos por abigeato tras el vuelco de un camión jaula que transportaba bovinos.
¿Quiénes fueron aprehendidos? Cinco hombres, ocupantes de dos camionetas que transportaban bovinos faenados.
¿Cuándo se realizó el procedimiento? Durante la madrugada de este viernes, cerca de las 00.30.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? En Villa Gobernador Gálvez, específicamente en Circunvalación y Ayacucho.
¿Cómo se llevó a cabo la aprehensión? Personal policial detuvo las camionetas tras observar la dispersión de animales en la zona.
¿Por qué se realizó el procedimiento? En el marco de un operativo tras el accidente del camión jaula y la dispersión de los animales.