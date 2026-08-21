Milei llega a Rosario para un nuevo aniversario de la Bolsa de Comercio

FOTO: El Presidente estará este viernes 21 de agosto en el acto por los 142 años de la entidad rosarina.

El presidente Javier Milei volverá a Rosario este viernes 21 de agosto para participar del acto por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. La presencia del mandatario, anticipada días atrás por Cadena 3 Rosario, fue confirmada por Presidencia.

La llegada estaba contemplada en la agenda presidencial desde la semana pasada, aunque restaba la ratificación definitiva ante la posibilidad de modificaciones de último momento. Con la confirmación, quedó despejada la principal incógnita en torno a uno de los encuentros institucionales y empresarios más importantes de la región.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Será el tercer aniversario consecutivo de la Bolsa rosarina con Milei como Presidente. En agosto de 2024 participó de la celebración por los 140 años de la institución y un año después regresó para el 141° aniversario, donde brindó un discurso con fuerte contenido económico.

La nueva presencia presidencial se producirá en una entidad de fuerte vinculación con el sector agroindustrial y el complejo exportador de la región, y volverá a reunir a referentes políticos, empresarios y dirigentes del ámbito productivo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una nueva visita de Milei a Rosario

La del viernes será además la segunda visita de Milei a Rosario durante 2026. El pasado 20 de junio estuvo en la ciudad para encabezar el acto oficial por el Día de la Bandera en el Monumento Nacional.

La relación del mandatario con la región también tuvo otro capítulo en febrero, cuando llegó a San Lorenzo para participar del acto por el aniversario del Combate de San Lorenzo y de la entrega del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.

Rosario se convirtió desde el inicio de su gestión en una escala frecuente de la agenda presidencial. Además de sus participaciones en los aniversarios de la Bolsa y los actos por el Día de la Bandera, en octubre de 2025 Milei eligió las escalinatas del Parque España para encabezar el cierre de campaña de La Libertad Avanza.

La confirmación de la visita llega además pocos días después de la presencia en Rosario del secretario de Política Económica y viceministro de Economía, José Luis Daza, quien participó de IDEA Rosario 2026 y expuso ante empresarios sobre las perspectivas económicas del Gobierno.