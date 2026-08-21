Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 21 de agosto
Este viernes 21 de agosto, las cotizaciones del dólar en Argentina presentan diferencias significativas. Conocé los valores oficiales y del mercado paralelo. ¿Qué factores influyen en estas fluctuaciones?
FOTO: Dólar
Este viernes 21 de agosto, los argentinos están atentos a las variaciones en las cotizaciones del dólar, un indicador clave de la economía nacional. En un contexto inflacionario y de incertidumbre, el valor del dólar es un tema recurrente en la vida cotidiana.
La cotización oficial del dólar es de 1.465 pesos para la compra y 1.515 pesos para la venta. Este valor es el que rige para las operaciones cambiarias realizadas a través del sistema bancario y es importante para transacciones legales y formales.
Sin embargo, no es el único valor en el mercado. El dólar blue, que se opera de manera informal, presenta cifras más elevadas: 1.530 pesos para la compra y 1.550 pesos para la venta. Este tipo de cambio refleja la desconfianza en el peso argentino y la búsqueda de refugio en divisas fuertes.
Adicionalmente, se puede optar por el dólar bolsa, que se negocia a través de la compra de bonos y cuya cotización está en 1.522,3 pesos para la compra y 1.530,8 pesos para la venta. Por otro lado, el contado con liquidación se encuentra en niveles aún más elevados, con un precio de 1.584 pesos de compra y 1.585,2 pesos de venta.
Es fundamental mencionar el impacto de la tarjeta, cota que se utiliza para operaciones en el exterior. Este dólar está valuado en 1.904,5 pesos para la compra y 1.969,5 pesos para la venta. Esta diferencia con respecto al dólar oficial puede afectar directamente los costos de viajes y compras internacionales.
Finalmente, el dólar cripto se cotiza actualmente a 1.580,34 pesos para la compra y 1.582,9 para la venta, reflejando el creciente interés en las criptomonedas como opción alternativa de inversión y resguardo.
Los factores que influencian estos valores son variados e incluyen políticas económicas del gobierno, la inflación, la demanda de dólares y la situación internacional. En este sentido, cada decisión tomada por las autoridades o cambios en la economía global pueden repercutir en la cotización del dólar, generando una incertidumbre que se traduce en la vida diaria de los argentinos.
Lectura rápida
¿Cuál es el valor del dólar oficial?
La cotización oficial del dólar es de 1.465 pesos para la compra y 1.515 pesos para la venta.
¿Qué es el dólar blue?
El dólar blue se cotiza a 1.530 pesos para la compra y 1.550 pesos para la venta.
¿Qué otros tipos de dólar existen?
Además del oficial y blue, están el dólar bolsa, contado con liquidación y cripto, con valores que varían.
¿Qué factores afectan las cotizaciones del dólar?
Políticas económicas, inflación y demanda de dólares influyen en las fluctuaciones del tipo de cambio.
¿Cómo impactan estas cotizaciones a los argentinos?
Las cotizaciones del dólar afecta los costos de productos importados y gastos en el exterior, impactando el poder adquisitivo.