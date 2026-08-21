Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 21 de agosto

Este viernes 21 de agosto, los argentinos están atentos a las variaciones en las cotizaciones del dólar, un indicador clave de la economía nacional. En un contexto inflacionario y de incertidumbre, el valor del dólar es un tema recurrente en la vida cotidiana.

La cotización oficial del dólar es de 1.465 pesos para la compra y 1.515 pesos para la venta. Este valor es el que rige para las operaciones cambiarias realizadas a través del sistema bancario y es importante para transacciones legales y formales.

Sin embargo, no es el único valor en el mercado. El dólar blue, que se opera de manera informal, presenta cifras más elevadas: 1.530 pesos para la compra y 1.550 pesos para la venta. Este tipo de cambio refleja la desconfianza en el peso argentino y la búsqueda de refugio en divisas fuertes.

Adicionalmente, se puede optar por el dólar bolsa, que se negocia a través de la compra de bonos y cuya cotización está en 1.522,3 pesos para la compra y 1.530,8 pesos para la venta. Por otro lado, el contado con liquidación se encuentra en niveles aún más elevados, con un precio de 1.584 pesos de compra y 1.585,2 pesos de venta.

Es fundamental mencionar el impacto de la tarjeta, cota que se utiliza para operaciones en el exterior. Este dólar está valuado en 1.904,5 pesos para la compra y 1.969,5 pesos para la venta. Esta diferencia con respecto al dólar oficial puede afectar directamente los costos de viajes y compras internacionales.

Finalmente, el dólar cripto se cotiza actualmente a 1.580,34 pesos para la compra y 1.582,9 para la venta, reflejando el creciente interés en las criptomonedas como opción alternativa de inversión y resguardo.

Los factores que influencian estos valores son variados e incluyen políticas económicas del gobierno, la inflación, la demanda de dólares y la situación internacional. En este sentido, cada decisión tomada por las autoridades o cambios en la economía global pueden repercutir en la cotización del dólar, generando una incertidumbre que se traduce en la vida diaria de los argentinos.