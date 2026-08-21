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Incidentes entre hinchas de Central y la Policía brasileña: "Nos apretaban y nos asustaban"

Un comerciante rosarino que estuvo presente en el estadio Neo Química Arena contó en Cadena 3 Rosario cómo fueron los disturbios tras la derrota ante Corinthians y afirmó que hubo al menos cinco argentinos demorados.

21/08/2026 | 07:50Redacción Cadena 3 Rosario

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    Audio. Incidentes entre hinchas de Central y la Policía brasileña: "Nos apretaban y nos asustaban"

    Cadena 3 Rosario

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Tras la eliminación de Rosario Central ante Corinthians en San Pablo, un hincha canalla que estuvo en la Neo Química Arena relató los incidentes registrados durante el final del partido y cuestionó el accionar de la Policía brasileña. Aníbal, comerciante rosarino que regresó este viernes en el vuelo organizado por el club, aseguró que los disturbios comenzaron cuando los efectivos avanzaron sobre el sector donde estaban los argentinos.

Según contó, durante buena parte del episodio no pudo observar directamente lo que ocurría porque se encontraba más adelante en la tribuna. “A los 45 minutos que tuvimos que esperar, se escuchaban los líos, no sé qué es lo que estaba pasando. Y después vimos los videos cómo la policía empezó a pegar”, relató en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.

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El hincha sostuvo que los simpatizantes de Central no habían generado incidentes y que el conflicto comenzó a partir del accionar policial. “La gente no estaba haciendo nada. Ellos buscaron el problema”, afirmó. También contó que antes del enfrentamiento hubo provocaciones desde la platea, pero aseguró que los argentinos no respondieron con agresiones.

Aníbal describió además el momento en que los efectivos comenzaron a utilizar palos y avanzaron sobre el público. “Nos apretaban, nos asustaban. Yo no le tengo miedo, pero la gente sí”, relató. Según su testimonio, entre los espectadores había mujeres y chicos que terminaron atemorizados por la situación y por el amontonamiento generado en el sector.

Consultado sobre la cantidad de personas afectadas, dijo que no pudo observar directamente a los heridos porque estaba ubicado en otra zona. Sí mencionó que había escuchado que al menos cinco argentinos habían sido detenidos. La información conocida tras los incidentes indicaba que cinco hinchas argentinos habían quedado detenidos en Brasil.

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El rosarino también destacó la organización del viaje de los hinchas de Central y aseguró que el traslado se desarrolló sin inconvenientes. “Muy bueno, lo organizó Central, muy bueno. Con toda la canallada. Estuvo todo muy bien porque fue muy bien organizado”, señaló. Contó que desde el aeropuerto hasta el estadio demoraron unos 15 minutos y que no habían tenido problemas con la Policía durante la previa.

Finalmente, Aníbal remarcó que los inconvenientes se concentraron en el cierre del encuentro y expresó su preocupación por situaciones similares que, según sostuvo, atraviesan los hinchas argentinos cuando viajan a Brasil. “Cada vez que vamos, parece que lo hacen a propósito”, afirmó. 

Entrevista de Hernán Funes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió tras el partido entre Rosario Central y Corinthians?
Un hincha de Rosario Central relató incidentes violentos provocados por la policía brasileña al final del partido.

¿Quién es el testigo de los incidentes?
El testigo es Aníbal, un comerciante rosarino que regresó en un vuelo organizado por el club.

¿Cuándo sucedieron los disturbios?
Los disturbios ocurrieron al final del partido entre Rosario Central y Corinthians.

¿Dónde se desarrollaron los incidentes?
Los incidentes se desarrollaron en la Neo Química Arena de San Pablo.

¿Por qué se originaron los disturbios?
Los disturbios se originaron por el accionar de la Policía brasileña, según el testimonio de Aníbal.

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