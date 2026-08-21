Dificultades respiratorias: más allá del resfrío, una condición anatómica poco conocida

Buenos Aires, 21 agosto (NA) -- Ventilar mal o que el aire no pase por la nariz, no siempre es porque se tiene una alergia o se trata de un resfrío mal curado, ya que, en algunos casos, la dificultad para tomar aire tiene un nombre técnico poco conocido y una explicación puramente anatómica: la insuficiencia ventilatoria nasal.

"Cuando alguien siente que la nariz se le colapsa al inspirar hondo o que no puede tomar aire bien durante el ejercicio, hay detrás una causa anatómica concreta: una insuficiencia ventilatoria nasal", explicó la médica otorrinolaringóloga Ana Cofré (M.N. 117.124 / M.P.R.N. 8815), quien detalló que el origen del cuadro no es único.

En ese sentido, señaló: "Puede ser un defecto estructural con el que el paciente ha convivido toda su vida sin saber que tiene solución, o puede ser la consecuencia directa de una rinoplastia que no priorizó funcionalidad nasal sobre la estética".

Esto último es un punto que la profesional remarca especialmente, porque no siempre una cirugía nasal exitosa desde lo visual lo es también desde lo funcional. "Hay casos en los que se logra una nariz linda, pero funcionalmente peor que antes", advirtió la Dra. Cofré, quien es la directora del Centro Patagónico de Otorrinolaringología.

Cómo identificar el problema

El diagnóstico, según explicó la médica, parte de una observación bastante simple que cualquier persona puede hacer sobre sí misma. "Si al hacer una inspiración normal o intensa, durante el ejercicio, por ejemplo, uno o ambos lados de la nariz se colapsan, podés tener una insuficiencia ventilatoria nasal y hay que buscar la causa estructural", describió.

Hay que tener precaución con las válvulas nasales, corresponden a la zona más angosta del conducto respiratorio y, por eso mismo, la más sensible a cualquier alteración estructural.

Un trabajo publicado por el Servicio de Otorrinolaringología del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina señala que las disfunciones en esa zona son una causa frecuente de obstrucción nasal crónica, aunque suelen pasar inadvertidas incluso para el propio paciente.

Cuándo pensar en una solución quirúrgica

Cuando el problema es estructural, los tratamientos con aerosoles o medicación no alcanzan para resolverlo: se trata de un tema de forma, no de inflamación. En esos casos, la corrección quirúrgica -ya sea mediante una septoplastia, una rinoplastia funcional o técnicas específicas para reforzar la zona valvular- suele ser la vía para recuperar una respiración normal.

Antes de tomar esa decisión, los especialistas recomiendan agotar otras alternativas y confirmar que la obstrucción no responda a otras causas, como alergias o problemas de los senos paranasales. La consulta con un otorrinolaringólogo permite establecer, mediante un examen físico simple, si el colapso responde a esta condición y qué tipo de abordaje corresponde en cada caso.

Agencia NA