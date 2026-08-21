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Viernes fresco en Rosario: la máxima llegará a 14°C

La jornada se presenta estable y sin lluvias, aunque con temperaturas bajas durante las primeras horas. El sábado será el día más frío del fin de semana y se espera un progresivo ascenso térmico hacia la próxima semana.

21/08/2026 | 06:51Redacción Cadena 3 Rosario

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Jornada fresca en la ciudad de Rosario.

FOTO: Jornada fresca en la ciudad de Rosario.

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Rosario amaneció este viernes con 6,9°C y una sensación térmica de 4,4°C, bajo cielo despejado. La humedad es del 90%, el viento sopla del sudeste a 13 km/h y la visibilidad alcanza los 15 kilómetros.

Durante la jornada se espera cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima llegará a 14°C, mientras que hacia la noche se ubicará en torno a los 9°C.

El fin de semana continuará fresco: el sábado tendrá una mínima de 1°C y una máxima de 14°C, mientras que el domingo las temperaturas estarán entre 4°C y 14°C. El ascenso será más marcado hacia el final de la semana: el jueves próximo podría alcanzar los 22°C.

Lectura rápida

¿Cuál es la temperatura actual en Rosario? La temperatura actual es de 6,9°C.

¿Qué se espera para el clima de hoy? Se espera cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 14°C.

¿Cómo será el clima durante el fin de semana? El sábado tendrá mínimas de 1°C y máximas de 14°C, mientras que el domingo las temperaturas estarán entre 4°C y 14°C.

¿Qué cambios de temperatura se anticipan para la próxima semana? Hacia el jueves próximo, se podría alcanzar una temperatura de 22°C.

¿Cuál es la sensación térmica actual en Rosario? La sensación térmica actual es de 4,4°C.

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