Viernes fresco en Rosario: la máxima llegará a 14°C

Rosario amaneció este viernes con 6,9°C y una sensación térmica de 4,4°C, bajo cielo despejado. La humedad es del 90%, el viento sopla del sudeste a 13 km/h y la visibilidad alcanza los 15 kilómetros.

Durante la jornada se espera cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima llegará a 14°C, mientras que hacia la noche se ubicará en torno a los 9°C.

El fin de semana continuará fresco: el sábado tendrá una mínima de 1°C y una máxima de 14°C, mientras que el domingo las temperaturas estarán entre 4°C y 14°C. El ascenso será más marcado hacia el final de la semana: el jueves próximo podría alcanzar los 22°C.