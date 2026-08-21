Trump anuncia un "Día D económico" contra Irán mientras Teherán resiste sanciones de décadas

FOTO: Trump advierte de un "Día D económico" contra Irán, pero Teherán conoce bien las sanciones

NUEVA YORK — A medida que se aproxima el medio año de conflicto con Irán y ante la reducción de las reservas de armas esenciales, el gobierno de Estados Unidos está lanzando una intensa campaña económica contra Teherán. El presidente Donald Trump ha anunciado un "Día D económico" que busca someter a un país que ha soportado casi 50 años de sanciones impuestas por Washington.

En un anuncio que careció de detalles específicos, Trump afirmó esta semana que se implementará un nivel de aislamiento y guerra económica "sin precedentes" contra Irán, con la meta de forzar a sus líderes a aceptar demandas que incluyen la finalización de su programa nuclear y la apertura total del estrecho de Ormuz a buques petroleros y gaseros.

Este enfoque resalta la difícil situación que enfrenta Trump, quien lidia con una guerra cada vez más impopular y se aproxima a unas elecciones legislativas cruciales. En un intento por revertir la situación, Trump está redirigiendo el poder de Estados Unidos para doblegar a Irán a través de una escalada de sanciones contra uno de los países más afectados económicamente del mundo.

La reacción inmediata de los halcones en la administración ha sido de apoyo y un llamado a la paciencia mientras se implementa esta nueva estrategia. Sin embargo, algunos analistas advierten que Trump parece ignorar las lecciones aprendidas por sus predecesores.

En una entrevista reciente con CNBC, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó que se aplicarán sanciones secundarias a naciones y empresas que continúen haciendo negocios con Irán.

No se especificó quiénes serán los próximos objetivos en esta fase de la denominada "Operación Furia Económica", que hasta ahora ha estado enfocada en entidades e individuos involucrados en la compra de petróleo o en operaciones financieras con Irán. No obstante, China e India siguen siendo grandes compradores de petróleo iraní.

"Si insisten en hacer negocios con ellos, el Tesoro de Estados Unidos y el gobierno desplegarán toda su fuerza contra ustedes", advirtió Bessent. "Es momento de que nuestros aliados y el resto del mundo tomen una decisión".

Lectura rápida ¿Qué está ocurriendo?

Trump anuncia un "Día D económico" contra Irán, buscando sanciones más severas. ¿Quién está involucrado?

El presidente Donald Trump y el secretario del Tesoro Scott Bessent. ¿Cuándo se anunció?

Esta semana, en el contexto de seis meses de conflicto con Irán. ¿Dónde se desarrolla la situación?

En Estados Unidos y Irán. ¿Por qué es relevante?

Porque Irán ha resistido décadas de sanciones y la nueva estrategia podría tener un impacto significativo.

A pesar de las duras sanciones, Irán ha mostrado resistencia. Expertos como Richard Goldberg, quien trabajó en la presión diplomática sobre Irán durante la administración de Trump, argumentan que las acciones estadounidenses recientes han creado condiciones favorables para una eventual capitulación de Teherán.

Goldberg destacó que la estrategia actual busca cambiar fundamentalmente la situación mundial al provocar el colapso del régimen iraní, aunque también advirtió sobre la necesidad de cautela en este enfoque.

El reciente movimiento de Emiratos Árabes Unidos de suspender el comercio con Irán por un presunto ataque con misiles podría aislar aún más a la nación, que había contado con los emiratíes para mitigar el impacto de las sanciones.

Trump busca aplicar sanciones secundarias a países que no han cortado completamente lazos con Irán, intentando privar al país de cualquier ingreso. Sin embargo, hacer cumplir estas sanciones sin afectar los intereses de Estados Unidos puede resultar complicado.

Los analistas señalan que la estrategia de Trump se basa en un enfoque más directo hacia Irán, lo que podría complicar aún más las relaciones bilaterales de Estados Unidos con otros países.

Funcionarios iraníes han descalificado la estrategia de Trump, afirmando que no se dejarán estrangular por las sanciones y advirtiendo que la presión sin una salida diplomática solo intensificará la situación.

En resumen, aunque Trump está intensificando la presión sobre Irán, las décadas de resistencia de Teherán y la falta de confianza en la administración estadounidense podrían complicar cualquier intento de negociación.