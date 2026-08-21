Temporal inusual en el norte de Chile causa un fallecido y severos daños en viviendas

Buenos Aires, 21 agosto (NA) — Un temporal en el norte de Chile provocó violentos aluviones que dejaron un fallecido, más de 1.000 casas con daños y albergados y unos 800 damnificados en un territorio donde las lluvias intempestivas son atípicas, comprobó la Agencia Noticias Argentinas.

Desde el inicio de esta semana, las regiones de Arica y Parinacota; Tarapacá, Antofagasta, Calama y Coquimbo, entre el extremo norte y centro-norte de Chile, fueron azotadas por copiosas lluvias en territorios desérticos y con accidentes geográficos que causaron cortes de rutas, destrucción de infraestructura y territorios completos bajo el barro.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, visitó el miércoles varias áreas en la región de Antofagasta, donde aseveró: "Tenemos que trabajar en que las personas que se han instalado en zonas de alto riesgo tienen que abandonar esas zonas".

Según el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile, el temporal causó 276 casas con daños mayores y 929 con daños menores, mientras que dejó 810 damnificados, 22 aislados y un fallecido tras un accidente de tránsito por caída de rocas.

En esta región, una de las comunas más afectadas fue Tocopilla, a unos 1.600 kilómetros al norte de la capital, un territorio clave en el norte chileno porque aloja un puerto utilizado por las mineras, aunque con un alto número de habitantes en condición de pobreza.

El martes pasado, Kast decretó estado de excepción constitucional de catástrofe en la provincia desértica de Tocopilla tras los desastres provocados por las intensas lluvias en la zona.

La alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, declaró a los medios de comunicación que la geografía de Tocopilla, rodeada de quebradas, dificultó los trabajos.

Este jueves, el Ministerio de Salud extendió la alerta sanitaria decretada por emergencia hidrometeorológica en las regiones afectadas debido a la constatación de zonas aisladas y problemas de conectividad que pueden impactar en la derivación y acceso a los servicios de salud de la población.

"La alerta permite evaluar y ordenar la contratación y traslado de personal; la realización de trabajos extraordinarios; la adquisición directa de bienes, servicios, equipamiento e insumos entre otras medidas", explicó en un comunicado la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro.

Por su parte, en la comuna de Iquique, una de las más importantes en el norte chileno, su alcalde Mauricio Soria comentó a la prensa local que cayeron más de 10 milímetros de precipitaciones en una zona que en un año normal registra normalmente menos de un milímetro.

En esta localidad ubicada a unos 1.800 kilómetros al norte de la capital está la Zona Franca de Iquique, una de las dos áreas con exenciones tributarias de Chile, que en 2023 tuvo un volumen de venta por más de 9.000 millones de dólares en negocios y 4.386 millones de dólares en ventas mayoristas, según datos oficiales.

"En el puerto está parado todo el trabajo", comentó Soria sobre esta infraestructura estratégica utilizada por la ZOFRI que también sufrió aludes en barrios donde alojaban automóviles que quedaron atrapados por el barro o se deslizaron cerro abajo y algunos chocaron entre ellos.

El doctor en geografía y abogado Manuel Prieto-Montt explicó a Xinhua que las lluvias intensas, ocurridas en los últimos días en el norte de Chile se deben a una baja segregada que, al descargar agua sobre suelos hiperáridos e impermeables, provoca flujos violentos.

"El desastre ocurre porque la vulnerabilidad social, la ocupación informal de quebradas y la falta de planificación exponen a la población", indicó el profesor de la Universidad de Tarapacá de Chile.

En julio pasado, Chile fue afectado por otro temporal en 10 de 16 regiones que dejó 13 fallecidos, 18 desaparecidos y más de 33.500 viviendas con algún tipo de daño. Comenzó a perder intensidad este fin de semana, luego de 10 días de copiosas lluvias que provocaron una de las mayores emergencias climáticas del país en los últimos 40 años, según las autoridades.