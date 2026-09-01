Más de 1.000 víctimas fatales tras devastadoras inundaciones en Nepal y China
Las autoridades reportan más de 1.000 muertos por inundaciones catastróficas en Nepal y China, con miles de desaparecidos. Equipos de rescate luchan por acceder a zonas afectadas.
FOTO: Más de 1.000 muertos por catastróficas inundaciones entre Nepal y China
KATMANDÚ, Nepal — El número de víctimas mortales en las catastróficas inundaciones que han afectado a Nepal y China ha superado las 1.000 personas, según informaron las autoridades el martes. Los equipos de rescate se encuentran trabajando arduamente para alcanzar a las comunidades que han quedado aisladas debido al desastre.
La agencia de desastres de Nepal reportó que, hasta el momento, se han contabilizado 987 fallecidos y 3.916 personas desaparecidas, de las cuales 583 son extranjeros. Por su parte, las autoridades chinas han confirmado 16 muertes en su última actualización del domingo.
La catástrofe, que se inició el miércoles, fue desencadenada por una serie de eventos en las alturas del Himalaya. El colapso de un glaciar provocó que grandes cantidades de rocas, hielo y agua de deshielo descendieran hacia los valles situados más abajo, resultando en potentes inundaciones río abajo.
Científicos que analizan imágenes satelitales han indicado que el derrumbe podría haber sido causado por un fallo en el lecho rocoso bajo el glaciar en la región del Himalaya. Este desprendimiento de rocas fue lo suficientemente fuerte como para ser registrado como un evento sísmico de magnitud 5,2.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Inundaciones catastróficas en Nepal y China han dejado más de 1.000 muertos.
¿Quiénes son las víctimas?
El conteo incluye 987 muertos en Nepal y 16 en China, con miles de desaparecidos.
¿Cuándo comenzó la catástrofe?
Las inundaciones comenzaron el miércoles, tras el colapso de un glaciar.
¿Dónde se produjo el desastre?
El evento afectó principalmente a Nepal y partes de China en la región del Himalaya.
¿Por qué ocurrió?
El colapso del glaciar fue causado por un fallo en el lecho rocoso, generando un desprendimiento significativo.
[Fuente: AP]