Más de 1.000 víctimas fatales tras devastadoras inundaciones en Nepal y China

FOTO: Más de 1.000 muertos por catastróficas inundaciones entre Nepal y China

KATMANDÚ, Nepal — El número de víctimas mortales en las catastróficas inundaciones que han afectado a Nepal y China ha superado las 1.000 personas, según informaron las autoridades el martes. Los equipos de rescate se encuentran trabajando arduamente para alcanzar a las comunidades que han quedado aisladas debido al desastre.

La agencia de desastres de Nepal reportó que, hasta el momento, se han contabilizado 987 fallecidos y 3.916 personas desaparecidas, de las cuales 583 son extranjeros. Por su parte, las autoridades chinas han confirmado 16 muertes en su última actualización del domingo.

La catástrofe, que se inició el miércoles, fue desencadenada por una serie de eventos en las alturas del Himalaya. El colapso de un glaciar provocó que grandes cantidades de rocas, hielo y agua de deshielo descendieran hacia los valles situados más abajo, resultando en potentes inundaciones río abajo.

Científicos que analizan imágenes satelitales han indicado que el derrumbe podría haber sido causado por un fallo en el lecho rocoso bajo el glaciar en la región del Himalaya. Este desprendimiento de rocas fue lo suficientemente fuerte como para ser registrado como un evento sísmico de magnitud 5,2.