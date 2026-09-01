Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este martes 1 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Tucumán.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán muestra nubes dispersas, con una temperatura actual de 18° y una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en 68%, lo que genera un ambiente algo cálido. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 3 m/s desde el sur.

El clima hoy martes 1 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 27°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo mayormente despejado, con una humedad del 68% y vientos suaves que no superan los 3 m/s. La presión atmosférica se mantiene en 1019 hPa, lo que contribuye a la estabilidad del clima.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentan con un clima variado. Para el miércoles 2 de septiembre, se anticipa un cielo despejado con temperaturas que oscilarán entre 15° y 32°. El jueves 3, las temperaturas mínimas serán de 17° y máximas de 34°, manteniendo el cielo despejado. El viernes 4, se prevé un leve descenso, con mínimas de 13° y máximas de 24°. Finalmente, el sábado 5, se espera un clima más fresco, con mínimas de 9° y máximas de 16°, y un cielo cubierto.