Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este martes 1 de septiembre

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No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en

Ahora

En este momento, el cielo enpresenta, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 17°. La humedad se encuentra en un 83%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1.79 m/s desde el sureste.

El clima hoy martes 1 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 2 m/s. La humedad se mantendrá alta durante el día, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más elevada. No se prevén lluvias, por lo que se recomienda disfrutar de las actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima ense presentará de la siguiente manera: el miércoles 2 de septiembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 24°, con cielo despejado. El jueves 3, la mínima será de 11° y la máxima de 20°, con nubes dispersas. Para el viernes 4, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 17°, con cielo despejado. Finalmente, el sábado 5, la mínima será de 4° y la máxima de 13°, también con cielo despejado.