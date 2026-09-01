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Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este martes 1 de septiembre

Este martes 1 de septiembre, Santa Fe tendrá una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. El cielo estará parcialmente nublado y se esperan condiciones de viento leves.

01/09/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 1 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe presenta nubes dispersas, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 17°. La humedad se encuentra en un 83%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1.79 m/s desde el sureste.

El clima hoy martes 1 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 2 m/s. La humedad se mantendrá alta durante el día, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más elevada. No se prevén lluvias, por lo que se recomienda disfrutar de las actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Santa Fe se presentará de la siguiente manera: el miércoles 2 de septiembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 24°, con cielo despejado. El jueves 3, la mínima será de 11° y la máxima de 20°, con nubes dispersas. Para el viernes 4, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 17°, con cielo despejado. Finalmente, el sábado 5, la mínima será de 4° y la máxima de 13°, también con cielo despejado.

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