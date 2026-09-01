Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 1 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 14°. La sensación térmica es de 14°, y la humedad se encuentra en un 77%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla desde el suroeste a una velocidad de 4 m/s, y la presión atmosférica es de 1021 hPa.

El clima hoy martes 1 de septiembre

Para este martes 1 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 23°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo despejado durante la mayor parte del día. La humedad se mantendrá en un 77%, y la visibilidad será de 10000 metros. El viento continuará soplando a una velocidad de 4 m/s desde el suroeste.

Pronóstico extendido

El pronóstico extendido para los próximos días en Córdoba es el siguiente: el miércoles 2 de septiembre se prevé una mínima de 9° y una máxima de 29°, con cielo despejado. El jueves 3 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima de 19°, con algunas nubes. Para el viernes 4 de septiembre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 21°, con cielo despejado. Finalmente, el sábado 5 de septiembre, se espera una mínima de 6° y una máxima de 11°, con cielo parcialmente nublado.