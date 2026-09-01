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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este martes 1 de septiembre

Este martes 1 de septiembre, la temperatura en CABA oscilará entre 12° y 21°. Se espera un día nublado con alta humedad y viento leve del sur. Conocé todos los detalles del clima.

01/09/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico para el 1 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA presenta nubes cubiertas, con una temperatura actual de 13° y una sensación térmica de 13°. La humedad es del 91%, lo que genera una atmósfera bastante pesada. La visibilidad es de 10000 m y el viento sopla a 1.54 m/s desde el sur (170°). La presión atmosférica se encuentra en 1018 hPa.

El clima hoy martes 1 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. El día se presentará mayormente nublado, con condiciones de viento leve y una humedad que podría hacer que la sensación térmica se mantenga similar a la temperatura real. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin precipitaciones.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se anticipan variados. El miércoles 2 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima de 23°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 3, se espera una mínima de 10° y una máxima de 16°, con probabilidad de lluvias ligeras. El viernes 4, la mínima descenderá a y la máxima alcanzará 13°, manteniendo cielo despejado. Finalmente, el sábado 5, se prevé una mínima de y una máxima de , con posibilidad de lluvias ligeras.

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