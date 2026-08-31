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Tigre empató 0 a 0 con Barracas Central y se mantiene como escolta en la Zona B

El "Matador" continúa como escolta en la Zona B, ahora empatado en puntos con Sarmiento y Gimnasia. Barracas, por su parte, sigue fuera de los playoffs del Torneo Clausura.

31/08/2026 | 23:39Redacción Cadena 3

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Tigre y Barracas Central empataron 0 a 0.

FOTO: Tigre y Barracas Central empataron 0 a 0.

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Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- Tigre dominó la posesión del balón, pero no logró generar situaciones de peligro ante un Barracas Central que se replegó en defensa, resultando en un pálido 0 a 0 que mantiene al "Matador" como escolta de la Zona B del Torneo Clausura 2026, en el marco de la séptima fecha.

El partido, llevado a cabo en el estadio José Dellagiovanna, tuvo como momento más controvertido una jugada en el segundo tiempo, cuando el árbitro del VAR, Fabricio Llobet, llamó al árbitro principal, Facundo Tello, por un agarrón del jugador local Nahuel Banegas a Jhonatan Candia dentro del área. Sin embargo, el referí decidió que no había impacto suficiente en la jugada y no sancionó penal para el "Guapo".

A pesar de que Tigre buscaba aprovechar la localía para obtener los tres puntos y no perder terreno frente al líder del grupo, Argentinos Juniors, solo pudo generar un par de ocasiones sin mucho peligro y terminó conformándose con el empate.

En tanto, Barracas Central se mostró sólido en defensa y buscó salir rápido de contragolpe, aunque sin éxito, dedicándose a mantener el 0 a 0, un resultado que no le beneficia, ya que actualmente se encuentra fuera de los puestos de playoff.

De cara a la próxima fecha, el equipo de Victoria visitará el sábado a las 14:30 a Gimnasia y Esgrima (La Plata), en un enfrentamiento entre escoltas, mientras que Barracas Central recibirá el lunes 7 de septiembre a las 19:00 a Argentinos Juniors, el puntero del torneo.

Lectura rápida

¿Qué resultado obtuvo Tigre?
Tigre empató 0 a 0 con Barracas Central.

¿Dónde se jugó el partido?
El encuentro se disputó en el estadio José Dellagiovanna.

¿Quién fue el árbitro del VAR?
El árbitro del VAR fue Fabricio Llobet.

¿Qué lugar ocupa Tigre en la tabla?
Tigre se mantiene como escolta en la Zona B del Torneo Clausura.

¿Cuándo es el próximo partido de Tigre?
El próximo partido de Tigre será el sábado a las 14:30 contra Gimnasia y Esgrima (La Plata).

[Fuente: Noticias Argentinas]

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