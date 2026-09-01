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Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este martes 1 de septiembre

Este martes 1 de septiembre, Rosario presenta un clima con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 12° y 24°. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 90%.

01/09/2026 | 00:11Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de light rain, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, y la humedad se encuentra en un 90%. La visibilidad es de 10000 metros, y el viento sopla a 1.54 m/s desde el sureste (130°). La presión atmosférica es de 1021 hPa.

El clima hoy martes 1 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 24°. Las condiciones de lluvia ligera podrían continuar durante la mañana, pero se prevé que mejoren hacia la tarde. La humedad alta puede generar una sensación de incomodidad, aunque la visibilidad se mantendrá óptima. El viento será leve, lo que contribuirá a un ambiente fresco.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentan con variaciones en las temperaturas. Para el miércoles 2 de septiembre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 24°, con cielo despejado. El jueves 3, la mínima descenderá a 10° y la máxima será de 17°, con nubes cubriendo el cielo. El viernes 4, se espera una mínima de 7° y una máxima de 21°, con cielo despejado. Finalmente, el sábado 5, la mínima será de 3° y la máxima de 13°, con algunas nubes dispersas.

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