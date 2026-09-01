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Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este martes 1 de septiembre

Este martes 1 de septiembre, Mendoza presentará un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 10° y 24°. La humedad será del 35% y el viento soplará a 0.51 m/s.

01/09/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky y la temperatura actual es de 15°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 35%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 0.51 m/s desde el norte y la presión atmosférica es de 1021 hPa.

El clima hoy martes 1 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 24°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo despejado y sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en un 35%, lo que contribuirá a un día agradable. El viento será leve, lo que permitirá disfrutar de un clima primaveral.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con variaciones en las temperaturas. El miércoles 2 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima de 27°, con cielo despejado. El jueves 3, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 17°, con algunas nubes dispersas. Para el viernes 4, se anticipa un descenso en las temperaturas, con mínima de 5° y máxima de 13°, y posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el sábado 5, se espera un día frío, con mínima de 2° y máxima de 8°, con probabilidad de lluvia y nieve.

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