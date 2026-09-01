El retiro de Messi de la Selección Argentina: "Va a comer sin sal un tiempo largo"

La reciente decisión de Lionel Messi de dejar de jugar en la Selección Argentina genera un notable impacto que trasciende el deporte. Claudio Vasallo, psicólogo deportivo y docente de la Universidad del Fútbol Club Barcelona, explica que esta noticia ha captado la atención incluso de quienes no siguen el fútbol.

“Ha despertado tanta admiración en el mundo no solo por lo que hizo, sino por cómo lo hizo”, sostiene Vasallo.

Esta decisión impacta profundamente a los argentinos y a los fanáticos no argentinos de la Selección, gracias a la larga trayectoria de Messi en el fútbol.

Vasallo menciona que Messi ha logrado permanecer en la cima de su carrera no solo por su habilidad, sino también por su disciplina y humildad. “Este chico hizo un plan para llegar a la cima… y lo logró siempre”, resalta el psicólogo, llamando la atención sobre las cifras que lo respaldan.

La figura de Messi también provoca reflexiones sobre la sociedad argentina y su necesidad de referentes en el ámbito deportivo. Vasallo indica que “somos una sociedad joven y cambiante” y que el deporte se convierte en un espejo que refleja nuestros logros y aspiraciones.

Sobre el impacto emocional de su retirada, Vasallo advierte: “Él va a comer sin sal un tiempo largo porque el sabor no es el mismo”.

Este vacío se hace evidente al considerar la combinación de emociones que brinda la competencia, algo que no se puede replicar en otras actividades.

Finalmente, Vasallo destaca que, aunque Messi deja la Selección, es probable que mantenga su legado en el corazón de los argentinos.

La sociedad deberá adaptarse a una nueva etapa sin su figura, pero su impacto perdurará en la memoria colectiva.

Entrevista de Miguel Clariá.