Encontraron a dos policías en un búnker de drogas: "No descartamos connivencia"

FOTO: El operativo en el que encontraron a los policías de Santa Fe en el búnker.

El allanamiento realizado por Prefectura en un presunto punto de venta de drogas del barrio Tiro Suizo de Rosario dejó una situación que generó especial preocupación: entre las personas encontradas en el lugar había dos policías de la provincia de Santa Fe, vestidos de civil y portando sus armas reglamentarias. La Justicia decidió, por el momento, no imputarlos y profundizar la investigación para determinar qué hacían en ese búnker.

El fiscal de la Unidad de Microtráfico, Diego Giró, confirmó que las personas detenidas por la comercialización de estupefacientes serán llevadas a audiencia imputativa durante la tarde. En el caso de los dos efectivos policiales, explicó que la situación es diferente. “Por el momento no van a ser llevados a audiencia. Es una investigación que sigue en trámite”, señaló el fiscal, quien remarcó que hasta ahora no está comprobado que formen parte de la organización que operaba en el lugar.

El procedimiento se realizó luego de tareas de investigación desarrolladas por Prefectura, que habían permitido detectar que una vivienda ubicada en calle Grandoni funcionaba presuntamente como punto de venta de droga. “Habíamos podido constatar que era un lugar donde presumiblemente se vendía droga”, explicó Giró. Sin embargo, el hallazgo de los policías no formaba parte de la hipótesis inicial y sorprendió a los investigadores durante el allanamiento.

Los dos efectivos estaban vestidos de civil y llevaban sus armas reglamentarias. Por decisión de la Fiscalía, se les secuestraron las armas y otros elementos mientras continúa la investigación. Además, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe dispuso que ambos pasaran a disponibilidad. La gran incógnita ahora es si se encontraban allí como consumidores, si tenían algún otro tipo de relación con quienes manejaban el punto de venta o si existía una eventual connivencia con la actividad delictiva.

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“Es una de las hipótesis. Por este momento no descartamos nada”, respondió Giró al ser consultado específicamente sobre la posibilidad de que los policías fueran consumidores. El fiscal explicó que también fueron secuestrados sus teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes para extraer información que permita reconstruir por qué estaban en ese lugar. Según los primeros dichos de los propios efectivos, serían consumidores y se encontraban allí por una cuestión vinculada al consumo, aunque la Fiscalía no descarta otras posibilidades.

Giró fue contundente al explicar qué podría ocurrir si la investigación demostrara que los policías cumplían funciones de custodia para los vendedores. “Si fueran cuidadores y nosotros lo presumiéramos, sería la situación procesal de estas personas que estarían claramente detenidas en ese momento y serían llevadas también a audiencia imputativa”, explicó. Por ahora, sin embargo, el fiscal pidió prudencia y evitó adelantar conclusiones antes de contar con elementos objetivos.

El caso vuelve a poner bajo la lupa el vínculo entre los puntos de venta de droga y la violencia que atraviesa distintos barrios de Rosario. “Gran parte de la violencia que se genera en los barrios tiene que ver con los puntos de venta”, sostuvo Giró. Según explicó, las disputas territoriales entre bandas, las balaceras y los ataques muchas veces tienen como origen el control de un determinado lugar de comercialización y la recaudación que genera.

“Cuando nosotros atacamos estos puntos de venta, lo que también buscamos es eso: generar que estos focos de violencia se desactiven y de alguna manera llevar un poco de tranquilidad al barrio”, afirmó el fiscal. El procedimiento en Tiro Suizo se inscribe justamente en la estrategia provincial de perseguir el narcomenudeo y desarticular los lugares donde se comercializan estupefacientes a escala barrial.

Respecto de las personas de nacionalidad paraguaya detenidas en el operativo, Giró también fue prudente y descartó, por el momento, vincularlas con organizaciones internacionales. Explicó que uno de los detenidos vendía droga bajo la apariencia de un kiosco o almacén instalado en su propia vivienda. “No lo tenemos vinculado a bandas que operen a gran escala o que tengan una cierta vinculación con las fronteras”, aclaró. Los teléfonos secuestrados podrían aportar nuevos elementos para determinar si existe alguna conexión mayor.

El procedimiento también se produce en medio de la discusión por las investigaciones de microtráfico que permanecieron durante años en la Justicia Federal y que ahora, con la provincialización de este tipo de delitos, comenzaron a ser revisadas. Según se informó, existirían miles de causas paralizadas y numerosas denuncias por puntos de venta que no tuvieron avances durante años. Mientras tanto, la Fiscalía Provincial lleva adelante la investigación del caso de Tiro Suizo y profundiza especialmente la situación de los dos policías encontrados en el búnker. “No descartamos que pueda llegar a haber algún tipo de connivencia”, admitió Giró, aunque por ahora no existen elementos suficientes para afirmar que los efectivos formaban parte de la banda.

Entrevista de Hernán Funes.