Pattaya se prepara para recibir al USS Abraham Lincoln tras su misión en Oriente Medio

PATTAYA, Tailandia — La ciudad costera de Pattaya se prepara para recibir a miles de militares estadounidenses con la llegada del portaaviones USS Abraham Lincoln, que hará una escala en un puerto cercano a esta popular localidad, conocida por sus playas y vida nocturna.

El portaaviones, que pasó recientemente frente a Singapur, regresa a Estados Unidos tras un extenso despliegue en Oriente Medio como parte de la estrategia militar estadounidense en la región, especialmente en la lucha contra Irán.

Se anticipa que el Lincoln atraque en un puerto de la provincia de Chonburi esta semana, según informaron las autoridades tailandesas.

Con más de 5.000 militares a bordo, se espera que muchos visiten Pattaya, algo que el alcalde de la ciudad, Poramet Ngampichet, considera fundamental para impulsar la economía local. Además, el destructor USS Frank E. Petersen Jr. también atracará en otro puerto cercano.

"Que Pattaya sea vista como un importante destino vacacional es algo a lo que hemos aspirado", comentó Poramet. "Damos la bienvenida a más visitas de tropas en el futuro, ya sea para un ejercicio o para vacaciones, antes de que regresen a Estados Unidos".

En una reunión reciente con funcionarios estadounidenses, Poramet indicó que se impondrán restricciones a ciertas actividades recreativas para los militares, como el parasailing y el uso de marihuana. A pesar de que el cannabis medicinal fue legalizado en Tailandia en 2022, se busca garantizar la seguridad durante la visita.

Pattaya espera un impulso económico

El alcalde destacó que la llegada del Lincoln es especialmente oportuna, dado que el turismo internacional ha sufrido una caída significativa en todo el mundo debido al aumento de los precios del combustible en el contexto del conflicto en Oriente Medio.

Las autoridades locales han advertido a los negocios que eviten prácticas abusivas con los marineros estadounidenses y han aumentado la presencia policial en las áreas más concurridas, como la playa de Pattaya y Walking Street.

Pattaya, situada a unos 150 kilómetros (93 millas) al sureste de Bangkok, ha intentado cambiar su imagen hacia un enfoque más centrado en sus atractivos naturales y culturales. Sin embargo, el ambiente nocturno de la ciudad aún es famoso y, a menudo, criticado.

El jefe de policía local, Anek Srathongyoo, ha afirmado que se reforzarán las medidas de seguridad para evitar situaciones indeseadas durante la visita de los militares.

Los dueños de negocios locales están entusiasmados con la llegada de los militares, que se espera revitalizará el turismo en la zona. Un bar cercano a la playa incluso ha colocado un cartel que dice: "Bienvenidos a todos los miembros del personal militar de Estados Unidos. Gracias por su servicio".

Sin embargo, no todos están convencidos de que esta visita incrementará las ventas. Somkiet Noree, un vendedor de recuerdos en Walking Street, expresó su escepticismo, señalando que, a pesar de las expectativas, Pattaya se siente tranquila en este momento.

En cuanto al despliegue, el USS Abraham Lincoln ha estado en el mar durante más de 250 días, lo que generó preocupaciones sobre la salud mental de la tripulación y la escasez de suministros. El presidente Donald Trump minimizó estas inquietudes, afirmando que el despliegue "no fue, ni de lejos, lo suficientemente largo".

Funcionarios tailandeses han confirmado que el Lincoln regresará a Estados Unidos tras su escala en Tailandia.