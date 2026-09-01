La previa: conocé los números ganadores de hoy martes 1 de septiembre.
El sorteo número 41345 de La Previa se realizó el martes 1 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 3621, correspondiente a A primera (Mujer). Aquí están los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41345, correspondiente al juego La Previa, se llevó a cabo el martes 1 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 3621, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mujer).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3621
2° 7165
3° 9589
4° 1929
5° 8926
6° 3306
7° 4863
8° 5365
9° 6379
10° 7942
11° 8741
12° 4793
13° 3821
14° 7211
15° 7513
16° 6392
17° 7014
18° 7116
19° 9791
20° 8451
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41345 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 1 de septiembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3621.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Mujer).
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números ganadores del sorteo, desde el 1° hasta el 20°.