En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La previa: conocé los números ganadores de hoy martes 1 de septiembre.

El sorteo número 41345 de La Previa se realizó el martes 1 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 3621, correspondiente a A primera (Mujer). Aquí están los resultados completos.

01/09/2026 | 10:27Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El número de sorteo 41345, correspondiente al juego La Previa, se llevó a cabo el martes 1 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 3621, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mujer).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3621
2° 7165
3° 9589
4° 1929
5° 8926
6° 3306
7° 4863
8° 5365
9° 6379
10° 7942
11° 8741
12° 4793
13° 3821
14° 7211
15° 7513
16° 6392
17° 7014
18° 7116
19° 9791
20° 8451

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41345 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 1 de septiembre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3621.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Mujer).

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números ganadores del sorteo, desde el 1° hasta el 20°.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf