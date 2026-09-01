"Se nos fue el último gran mago": la reflexión de Daniel Valencia sobre el retiro de Messi

El impacto por la decisión de Lionel Messi de no vestir más la camiseta de la Selección Argentina sigue generando repercusiones en el ámbito deportivo.

Daniel "Rana" Valencia, campeón del mundo en 1978 y referente histórico del fútbol nacional, reflexionó sobre el fin de una era y analizó el contexto actual de este deporte, marcado por la pérdida de los talentos gambeteadores.

Nostalgia por el último "10" y el fin del potrero

Durante la entrevista, Valencia expresó su tristeza por la salida de Messi y apeló a una cita del entrenador Arsène Wenger para resumir el significado del astro rosarino: "En el mundo del fútbol moderno, donde la velocidad supera el arte, Messi es el último gran mago".

El exvolante lamentó la desaparición progresiva de los armadores de juego tradicionales y el estancamiento táctico que observa en la actualidad:

Pérdida de creatividad: señaló que en el fútbol formativo actual se prioriza la posesión lateral y el toque rápido por sobre la gambeta hacia adelante y el juego individual.

Falta de dribleadores: reveló que excompañeros como Jorge Valdano evalúan proyectos para volver a enseñar el arte de encarar, ante la escasez de futbolistas con esa impronta.

Fase de transición: destacó la aparición aislada de jóvenes talentos en el ámbito local, aunque aclaró que el recambio en la Selección deberá ser progresivo y centrado en la consolidación de un equipo por encima de las individualidades.

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El día después del profesionalismo y el presente de Talleres

Respecto a cómo vivirá Messi la "abstinencia" de la alta competencia, Valencia recordó su propia experiencia tras dejar la actividad profesional. Explicó que el proceso requiere preparación mental y contención familiar para superar la rutina diaria de la exigencia al máximo nivel.

Finalmente, al ser consultado sobre la actualidad de Talleres de Córdoba y la búsqueda de un nuevo entrenador, el "Rana" sostuvo que el fútbol de hoy exige resultados inmediatos por sobre los procesos a largo plazo, aunque confió en que el plantel actual tiene margen para levantar su nivel competitivo.