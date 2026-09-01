Tragedia en Nueva York: mujer apuñala a dos y es abatida por la Policía en Times Square

Buenos Aires, 1 de septiembre (NA) — Una persona perdió la vida y otra resultó herida tras un ataque con cuchillos llevado a cabo por una mujer en las cercanías de Times Square, en la ciudad estadounidense de Nueva York, según reportaron las autoridades.

La Policía confirmó que la sospechosa fue abatida a tiros por los agentes tras negarse a soltar los cuchillos.

"Una de las víctimas ha fallecido", afirmó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante una conferencia de prensa, de acuerdo con la información de la Agencia Noticias Argentinas. Añadió que "la segunda víctima se encuentra estable actualmente en el hospital."

La sospechosa, que parecía tener problemas emocionales, amenazó a varias personas con dos cuchillos largos antes de apuñalar a las víctimas, según un testigo que declaró a la Policía, tal como indica el informe de Xinhua.

Jessica Tisch, comisaria de policía de la Ciudad de Nueva York, calificó el incidente como "un ataque aleatorio y sin provocación".

La Policía cerró las calles aledañas mientras se llevaba a cabo la investigación correspondiente.