Tragedia en Nueva York: mujer apuñala a dos y es abatida por la Policía en Times Square
La sospechosa, que parecía sufrir trastornos emocionales, murió baleada por la Policía cuando se negó a soltar los cuchillos, informó la autoridad.
FOTO: La Policía dominó el área.
Buenos Aires, 1 de septiembre (NA) — Una persona perdió la vida y otra resultó herida tras un ataque con cuchillos llevado a cabo por una mujer en las cercanías de Times Square, en la ciudad estadounidense de Nueva York, según reportaron las autoridades.
La Policía confirmó que la sospechosa fue abatida a tiros por los agentes tras negarse a soltar los cuchillos.
"Una de las víctimas ha fallecido", afirmó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante una conferencia de prensa, de acuerdo con la información de la Agencia Noticias Argentinas. Añadió que "la segunda víctima se encuentra estable actualmente en el hospital."
La sospechosa, que parecía tener problemas emocionales, amenazó a varias personas con dos cuchillos largos antes de apuñalar a las víctimas, según un testigo que declaró a la Policía, tal como indica el informe de Xinhua.
Jessica Tisch, comisaria de policía de la Ciudad de Nueva York, calificó el incidente como "un ataque aleatorio y sin provocación".
La Policía cerró las calles aledañas mientras se llevaba a cabo la investigación correspondiente.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Nueva York?
Una mujer apuñaló a dos personas cerca de Times Square, resultando en una muerte y una herida.
¿Quiénes fueron las víctimas?
Una persona falleció y otra se encuentra estable en el hospital.
¿Qué hizo la Policía?
Los agentes abatieron a la sospechosa tras negarse a soltar los cuchillos.
¿Cómo describió el alcalde el incidente?
El alcalde Zohran Mamdani confirmó la muerte de una víctima y la estabilidad de la otra.
¿Qué dijo la comisaria sobre el ataque?
Jessica Tisch lo calificó como un ataque aleatorio y sin provocación.
[Fuente: Noticias Argentinas]