Siete policías retirados enfrentarán indagatoria por la muerte de un uruguayo en 1996

Buenos Aires, 1° septiembre (NA) -- El juez Fernando Caunedo, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°10, ha ordenado que siete policías federales retirados sean indagados por su presunta participación en la muerte del ciudadano uruguayo afrodescendiente José Delfín Acosta Martínez, que ocurrió el 5 de abril de 1996 en la antigua Comisaría 5ª de la Policía Federal Argentina (PFA), situada en el barrio de Balvanera.

Las indagatorias están programadas para el mes de octubre y se llevarán a cabo contra el comisario inspector Horacio Raúl Bussetti (74), el comisario Claudio Oscar Cervera (62), el inspector Pedro Fabián Aguilar (59), el sargento primero Omar Justo Ojeda (64), el sargento Humberto Mario Echegaray (73), el cabo primero Marcelino Hugo Lezcano (67) y el subcomisario Alfredo Daniel González (63), como destaca el portal Fiscales.

Este caso ha sido objeto de atención durante años, ya que la familia de Acosta Martínez ha buscado justicia. En agosto de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado argentino responsable por violaciones a los derechos humanos del hombre, su madre y su hermano, instando al Estado a investigar y sancionar a los responsables de la detención arbitraria y la muerte.

El 5 de abril de 1996, el comando radioeléctrico de la PFA fue enviado a las cercanías del boliche "Maluco Beleza", en la calle Sarmiento al 1700, por una supuesta incidencia donde una de las partes estaría armada. Los móviles 305 y 105, con el sargento Domingo Alberto Oliva y el cabo primero Lezcano, así como el subinspector Aguilar y el cabo primero González, llegaron al lugar, donde detuvieron a Acosta Martínez, de 32 años, y a dos hermanos brasileños.

Según el dictamen fiscal, el procedimiento fue irregular, ya que los tres hombres fueron privados de su libertad de manera ilegal en un contexto de discriminación racial. Tras su traslado a la sede policial, Acosta fue alojado en la guardia interna y los hermanos en una celda.

Los policías informaron que Acosta Martínez se encontraba alterado y comenzó a insultar al personal policial. Según su versión, él se despojó de sus pertenencias de manera violenta y se arrojó al suelo, lo que llevó a los oficiales a llamar a una ambulancia del SAME.

El médico que llegó constató que Acosta sufría convulsiones y dispuso su traslado al Hospital Ramos Mejía, donde falleció en el camino. La primera autopsia concluyó que la muerte se debió a un "edema agudo pulmonar" y "hemorragia intrapulmonar", aunque no se encontraron lesiones que pudieran haber causado la muerte.

Una segunda autopsia realizada en Uruguay reveló traumatismo encéfalo craneano sin fracturas y lesiones en diversas partes del cuerpo. La Junta Médica determinó que las lesiones observadas no podían haber sido causadas por la víctima.

Los elementos recopilados llevaron a solicitar las indagatorias, ya que los policías actuaron abusando de sus funciones y sosteniendo una versión falsa sobre la causa de las lesiones de Acosta. El dictamen también subraya que ninguno de los efectivos actuó para prevenir lo que sucedió.