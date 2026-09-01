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Volar con un ala rota: la historia de una vida entre silencios y esperanzas

La obra de la autora nos sumerge en la experiencia de la sordera y la búsqueda de la identidad personal.

01/09/2026 | 10:00Redacción Cadena 3

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Volar con un ala rota: la historia de una vida entre silencios y esperanzas

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Volar con un ala rota es la conmovedora novela que narra la vida de Sakia, una joven que, a los siete años, enfrenta la pérdida de su audición. Desde ese momento, su vida se transforma en un viaje de autodescubrimiento y adaptación, donde el silencio se convierte en su compañero constante. A pesar de su condición, Sakia se educa entre oyentes, aprendiendo a disimular y a encajar en un mundo que no siempre comprende su realidad.

La obra, publicada por ROCA en 2026, se inscribe dentro de la literatura contemporánea y destaca por su profunda sensibilidad. A través de la voz de Sakia, el lector es invitado a reflexionar sobre la invisibilidad que enfrentan muchas personas con discapacidades. La autora logra transmitir, con sutileza y dolor, la confusión y la búsqueda de identidad que acompaña a quienes viven en un mundo que a menudo no escucha.

En este relato, la empatía y la esperanza son elementos centrales. La historia de Sakia no solo es un testimonio de superación, sino también un llamado a valorar al otro desde el respeto y la comprensión. La autora nos recuerda que la comunicación no tiene límites y que cada ser humano, sin importar su condición, merece ser visto y escuchado.

La relevancia de esta novela radica en su capacidad para abrir un diálogo sobre la sordera y la inclusión. En un momento en que la diversidad y la aceptación son temas cruciales en nuestra sociedad, Volar con un ala rota se presenta como una obra necesaria. Nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones y a acercarnos a la realidad de aquellos que viven en el silencio.

En definitiva, la novela de Sakia es un viaje emocional que nos recuerda la importancia de la empatía y la conexión humana. A través de su historia, se nos ofrece una nueva perspectiva sobre la vida, el dolor y la esperanza, convirtiéndola en una lectura imprescindible para quienes buscan comprender más allá de lo visible.

**Ficha del libro**
| **Género** | Literatura contemporánea |
| **Editorial** | ROCA |
| **Año de edición** | 2026 |
| **ISBN** | 9791387629908 |
| **ISBN digital** | 9791387629915 |
| **Idioma** | Español |

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